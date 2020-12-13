黎姿教抗老秘訣全靠白松露　價格堪比黃金網民稱極離地：一餐上萬

黎姿（現名為黎珈而）最近又在小紅書分享自己的抗老秘訣，身為闊太的她使出真功夫教大家煮超離地的「白松露意粉」，她更稱：「白松露的數量非常稀少，有森林白鑽石之稱，價格當然也是很昂貴。所以我平時也不太捨得。但藉着這個吃白松露的好時節，為了美麗，我偶爾也會犒勞一下自己，來一頓白松露餐。」她更表示：「我也喜歡用白松露護膚，因為白松露富含了一種人體所需的過氧化物歧化酶物質，具有強大的抗氧化功效，是羊胎素的80倍以及維生素E的1000倍。對抗衰老，隱匿歲月痕跡有非常棒效果！」

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據知，冬季白松露生長不易、無法人工栽培、產量稀少、保存期限短等因素，價格一直居高不下，甚至堪比黃金。早前在一年一度的意大利阿爾巴白松露國際拍賣會中，900克白松露最終拍賣價達10萬歐元（約92.15萬港元）！而面對黎姿的奢華保養法，網民紛紛表示：「聽說這一頓上萬」、「當我吃得起白松露的時候我已經成功了」和「吃不起」等等。雖然未必人人買得起白松露，但眼見黎姿Keep得如此好，相當抗老效果都相當不錯。

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白松露的正確食法是切成薄片生食。(Tesoro)

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