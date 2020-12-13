佐治古尼22年Keep住型仔髮型　竟然係用呢樣家電自己剪？

現年59歲的佐治古尼（George Clooney）是圈中數一數二的型佬，每次出席公開場合打扮永冇失手。不過由於新冠肺炎疫情嚴重，外國有很多商店都被迫停止營業，對日常生活造成很多不便。日前佐治古尼登上美國名嘴Jimmy Kimmel的清談節目宣傳Netflix新戲《永夜漂流》（The Midnight Sky）時，自爆近一直都用吸塵器自己剪頭髮！

即投「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，被選中內容最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案，就有機會贏最新5G手機12 Pro，按此即投贏巨獎！

佐治古尼在節目中表示22年的清爽短髮，原來22年來都是用「Flowbee」吸塵機為自己剪頭髮，甚至連試鏡都是靠這部吸塵機來吹整造型，更親身示範如何吹出型仔Look。節目出街後，吸塵機經佐治古尼加持後，銷量急升10倍，更造成網站一度停止運作，可見居家抗疫中的男士們最擔心還是自己的髮型。

+ 8 + 8 + 8

品牌Flowbee的吸塵器是80年代推出的剪髮吸塵機，除了配備一般吸塵功能，更可以用來剪頭髮，只要依照自己想要的長度來更換吸頭配件就能剪出完美髮型。不過最重要的，就是在剪頭髮的同時能夠吸掉剪出來的頭髮碎，非常方便，而且售價只是 54.95美元到 139.95美元不等。