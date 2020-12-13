【我就是演員】章子怡讚于正年輕帥哥　給李汶翰評語樣子很好看

內地綜藝節目《我就是演員3》熱播，評審由原先的章子怡、于正、曾國祥，突然變成章子怡和于正的組合，節目一如以往，也是由參賽藝人上台演出經典作品片段，初次登場的李汶翰、陳楚生組合，演出《鹿鼎記》的韋小寶和康熙，被批評至體無完膚，李汶翰更被指欠缺演員的悟性，勸他回去當跳唱歌手。

即投「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，被選中內容最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案，就有機會贏最新5G手機12 Pro，按此即投贏巨獎！

章子怡和于正擔當節目考核官。（影片截圖）

在預告片中，評審之一的曾國祥被飛起，只剩下章子怡和于正，其後曾國祥解釋因為是新冠肺炎影響，他有其他工作在身，難以隔離檢疫，所以無奈放棄當評審，不過曾國祥的微博卻突然被清空，仿如只得空號，情況卻相當不尋常。雖然欠缺了曾國祥，但節目仍然繼續進行，網民就紛紛表示章子怡跟于正同框，有點降格的感覺，而且章子怡一見于正，竟然稱呼對方為「年輕帥哥」，互相擁抱，畫面十分肉麻，假到極致。

李汶翰、陳楚生組合，演出《鹿鼎記》的韋小寶和康熙。（影片截圖）

+ 11 + 11 + 11

節目中第一組出場的藝人，是李汶翰及陳楚生，演出《鹿鼎記》韋小寶和康熙一場戲，小寶求賜天山雪蓮，但康熙卻叫他滅了天地會，之後雙雙震驚痛哭。不過該場戲二人被批評演技稚嫩，評審章子怡說得較為客氣，指新演員會有模仿的毛病，給人有演戲感覺。至於于正卻十分直接，指不認識李汶翰，要上百度尋搜資料，之後批評他同時上兩個節目，皆因李汶翰還在錄製《追光吧！哥哥》，指他不專心不專業，而且演出也是怪模怪樣，還是去當回跳唱歌手。

同場加映樂宜「肚腩」相以及其他性感靚相：

+ 18 + 18 + 18