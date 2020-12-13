鄭則仕受邀拍廣告被苑瓊丹「餵飽」　獲親手餵叉燒：實比人講閒話

苑瓊丹（苑仔）最近為自家品牌的即食餸包做宣傳，日前更邀請了好友鄭則仕（Kent哥）於宣傳片中亮相，苑仔知道老友口味，還專程帶Kent哥到工場試食「即燒三層燒腩仔」。Kent哥大快朵頤後更說多謝苑仔「餵飽自己」:「佢叫到我就冇法抗拒喇，次次都係出『雞脾打人牙較軟』呢招！其實我就鍾意食嘢，煮飯就因為疫情逼出嚟，廚藝食得入口啦，算唔上係精品，都係睇食譜學下學吓咁煮。其實我就好想煮一次比苑仔食，但係次次同佢食飯，佢都係出街食，又比佢爭贏埋單。」

苑瓊丹（苑仔）邀請鄭則仕在廣告片中亮相。

Kent哥自言說想跟苑仔學做生意，指自己不似老友一般識做生意：「我就做過好多生意，但全部都失敗收場，所以唔敢同苑仔夾啦，要同佢學嘢！呢排疫情少見面，二人限聚令更加唔約啦，因為佢帶唔到老公、我帶唔到老婆，你知佢幾風流㗎啦，實比人講閒話，所以今日拍片先敢比佢餵我食舊叉燒咋。」

鄭則仕今次有「食神」。

苑仔笑言說自己的圈中老友都是「肥仔」，搵他們拍片撐場最合適：「我所有朋友都有咁上下體重，好似Kent哥、肥仔聰咁，佢地拍片就突出到當中嘅好味，啱晒今次主題啦！Kent哥份人最渣就係輸喺個『情』字，我求下佢幫幫手，佢就會應承撐我。」

鄭則仕好鍾意食燒豬。

她更大讚好友廚技高超，對食有深入研究：「佢地兩公婆都好客氣，有時阿嫂又買蛋糕、又買生果，Ken哥就負責落廚煮飯，佢最拿手整燒雞同蓮藕炆腩仔，講究到邊個街市買邊樣材料，所以佢唔做戲走去開餐廳，一定晚晚爆場。」