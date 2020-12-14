苑瓊丹爆鄭則仕廚藝高超　有多款拿手小菜：佢唔做戲走去開餐廳

疫市下好多人投資轉為保守，希望先行保本，但苑瓊丹就大膽喺逆市下投資，早前豪擲7位數進軍飲食業推出即食餸包。苑仔落手落腳宣傳，她碌盡人情牌先後搵嚟艾威、林子聰，仲有鄭則仕（Kent哥）幫手宣傳。苑仔知道老友口味，專程帶對方到燒味工場品嚐「即燒三層燒腩仔」，Kent哥大快朵頤後，笑指苑仔：「佢叫到我就冇法抗拒喇，次次都係『雞髀打人牙骹軟』呢招！」

苑瓊丹搵嚟Kent哥鄭則仕幫手宣傳。

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Kent哥更謂因疫情要留家煮飯，他說︰「其實我鍾意食嘢，煮飯就因為疫情迫出嚟，廚藝食得入口啦，算唔上係精品，都係睇食譜學吓學吓咁煮。我就好想煮一次畀苑仔食，但係次次同佢食飯，佢都係出街食，又畀佢爭贏埋單。」苑仔笑言圈中「肥仔」都係自己老友：「因為我所有朋友都有咁上下體重，好似Kent哥、肥仔聰咁，佢地拍片就突出到當中嘅好味，啱晒今次主題啦！Ken哥份人最渣就係輸喺個『情』字，我求吓佢幫幫手，佢就會應承撐我。」

苑瓊丹話Kent哥鄭則仕對食相當有研究，仲係廚藝高手﹗

苑仔更大讚Kent哥廚藝高超，對食有深入研究：「佢地兩公婆都好客氣，有時亞嫂又買蛋糕、又買生果，Ken哥就負責落廚煮飯，佢最拿手整燒雞同蓮藕炆腩仔，講究到邊個街市買邊樣材料，所以佢唔做戲走去開餐廳，一定晚晚爆晒場。」