「瑜伽界張柏芝」寫真集大曬全裸曲線！上山下海與大自然融為一體

有「瑜伽界張柏芝」之稱的Miya（夏米雅）將於今年聖誕發行《如瑜得水》瑜伽藝術寫真文集，以瑜伽為主題的攝影寫真，全裸、三點不露，籌備半年拍攝2個月，由「攝影神人」徐福所掌鏡，除了攝影棚，整個團隊上山下海，足跡遍佈全台，由北到南，基隆萬里、台北陽明山、桃園拉拉山、新竹、嘉義、台南、高雄六龜等各種取景來展現瑜伽之美！

全裸、三點不露的瑜伽藝術寫真集，讓Miya被稱為「瑜伽界第一女狂人」總有令人意想不到的大膽創舉，Miya說：「我想要生活豐富、生命精釆！」尤其今年疫情及眾星殞落的無助與遺憾，更加深我不要僅是天天築夢，更是要一一圓夢，做一個「專業又有自信的自我。」

Miya的長相氣質在某些角度下的確與張栢芝神似，就連吳宗憲也讚她是瑜伽界第一美女：

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要全裸又自在、自信的在鏡頭前展現自己，Miya自認是穿著國王新衣，拍攝期間印象深刻的事情就是在拉拉山與新竹交界的「幽靈瀑布」，路徑很險峻，光徙步入林就要1小時，但到達時有人在玩水，無法馬上拍攝，只好再往下游更深的叢林中尋覓無人的景點。

因岩石常年青苔太滑，Miya一不小心跌入溪中， 在溪流中被沖流大約10公尺，幸好被工作人員攔下，身體被溪石沖撞多處瘀青，上岸後滿身疲備，但被冰冷的溪水凍醒，Miya自嘲：「差點成了幽靈瀑布的瑜伽幽靈。」

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除此之外，野外拍攝還有一個最致命的夢魘就是蚊蟲，而且種類繁多，好像來自「侏羅紀時代」又大又黑又兇猛，Miya拍攝中最常聽到攝影師徐福的指令：「臉上有蟲、屁股有蚊子、左胸有另一個點。」最有趣的是一隻蟬，飛到Miya的鼻子上，發出像似求偶的男高音，試圖勾引Miya，當場被攝影師徐福拍下，隨後「被判犯規」立即驅離現場。

Miya的2020年可說是精彩的自我挑戰年，海上空瑜跟全裸寫真都是創舉，海上空瑜有「生命危險」，全裸寫真有「世俗風險」，她說：「這2個能吸引我投入創作的作品，正是因為沒有人創作過，而創作的原動力就是求新求變，沒有所謂好或壞，但不敢勇於突破自我一成不變，就會停滯並流於世俗，生命又怎會豐盛精采呢？」

【同場加映】39歲許維恩首推全裸寫真集 馬爾代夫太靚越影越興起索性豁出去：

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勇敢表現自我，真實呈現身體與瑜伽結合的力與美，而力與美的呈現重點在線條，認為只有全裸才能完美呈現「身體線條。」套一句很經典的廣告詞：「你在看我嗎？你可以再靠近我一點。」

《如瑜得水》寫真文集的書名是由Miya自己命名，Miya表示：「瑜伽帶給我重生並綻放，如同水帶給魚生命與自在，瑜伽就像水，帶給我身體的自在與生命豐盛滋養，更讓我在心靈上得到寄託與提昇。」

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