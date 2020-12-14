溫碧霞夥成龍、章子怡出席電影節閉幕禮　女神滲仙氣容顏不老

54歲的溫碧霞是不少人心中的「女神」，被稱為「性感美女」的她，當年在封神榜的演出直至現今都為人津津樂道。日前（12/12）她應邀出席「第三屆海南島國際電影節閉幕禮」擔任外語影片的頒獎嘉賓，同場還有成龍、章子怡、佟麗婭、趙文卓等演藝人。

溫碧霞仲係好‵靚。

她表示自己一直想海南島享受海南島風景與海灘，所以此行都多留了一天拍照影靚相：「這裡天氣好舒服，下午28度像夏天，晚上21度就像初秋。」不過翌日她就要前往北京繼續工作，未能多留兩天。在疫情期間，這5個月來都要留在中國內地工作，她表示十分想念香港、老公Kenny和兒子Xavier：「我已經有5個月冇見家人啦，Kenny知我思鄉，他會到澳門隔離14天，我再由大陸去澳門會合，一齊過聖誕及倒數，不過，我本來計劃一月中返港過農曆新年，但公司剛剛又接到幾個好重要的工作，如果推辭唔到，可能不可以回港過農曆新年啦。」

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溫碧霞行紅地毯時突然下雨，幸好有粉絲即時送上雨傘。