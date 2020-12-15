愛美麗狂想曲│陳豪自爆曾有助手示愛　曹永廉工幹與女助手同房

由陳豪、李佳芯（Ali）、陳瀅、蕭正楠主演的TVB新劇《愛美麗狂想曲》日前播出，劇中一眾演員早前接受伍詠薇(伍姑娘)和林盛斌(Bob)主持的《Tiger's Talk》訪問，大家分享請助手的難忘經歷，陳豪更自爆曾被女助手表白！

陳豪當年是大眾女生的夢中情人，助手與他日對夜對，都好難唔心動！

陳豪表示很多年前，那個女助手為他工作了約兩年，「我完全唔察覺，佢係一個好能幹嘅女仔，成日都會想唔同辦法去幫我，佢話我知佢鍾意咗我，不過我當時有女朋友，都唔係好記得自己點答佢，但我都有自省係咪做咗啲咩令佢誤會，我只能夠講我係正人君子，我冇炒佢，後來佢自己辭職。」其實又好難怪個女助手，陳豪當年同陳茵媺結婚之前是TVB頭號筍盤，試問個女助手同佢日對夜對，又點會唔對他心動？

李佳芯雖然被助手撞花座駕，不過沒有怪責對方。

而Ali聘請助手最難忘的事，是發生在訪問之前的一刻，「助手就係啱啱撞咗我架車，可能佢比我仲心急，怕我遲到，倒車時唔小心。算啦身外物啫，都撞咗啦，轉個頭佢買返杯咖啡畀我就算，唔會叫佢賠。」

曹永廉自爆到內地工作與女助手同房！

曹永廉則自爆曾與內地女助手同房，他說：「我住套房，佢瞓廳主要因為有咩佢可以幫我攔住，平時太多女演員衝入我房。」

而提到內地工作，曹永廉憶述一次「𤓓」爆經歷，他說認識個一個內地PR，經常向他表示會介紹工作給他，但認識多年，一單工作都沒有找過他，平時只是約他食飯影相，「有次佢又搵我，我就忍唔住用電話錄音不斷用粗口同阿蕭呻，『搞錯呀，成日話搵我做騷，次次都冇嘢畀我做。』期間係不斷加粗口，咁我隔一陣見唔對路，點解阿蕭咁耐都唔覆，點知原來我錯手Send咗畀佢。」

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