愛駒「飛輪閃耀」勝出沙田賽事 　沈慧林首以馬主身份拉頭馬

「港產陀飛輪」萬希泉創辦人沈慧林（William）及其父親沈墨寧的愛駒「飛輪閃耀」於12月13日勝出二班1600米沙田草地賽，贏得225萬獎金，可喜可賀！首次以馬主身份拉頭馬的William坦言心情份外激動：「這次是我第二次任馬主，第一匹愛駒香港飛輪只出賽了七、八場，便不幸受傷退役，非常可惜。是次飛輪閃耀暫時出賽兩次，第一次獲季軍，第二次更勇奪冠軍，成績非常理想。」

沈墨寧與沈慧林一同拉頭馬。（圖片受訪者提供）

William坦言每年馬季都是公司業務的旺季，故平常很少機會親身到馬場觀賞賽事，但今年受疫情影響，未能外出工幹，故日前專誠陪同父親一同到沙田馬場吃飯聊天、交流賽馬心得，增進父子感情。他續說：「這次親眼中看到愛駒在賽事中從後趕上，最後更跑得第一名的佳績，實在喜出望外。我跟父親在現場當然非常緊張，就連在家中看直播的女兒亦同樣興奮，衝線時更興高彩烈地歡呼。2020年是充滿挑戰的一年 ， 這次拉頭馬給了我們非常大的鼓舞，希望帶給我們好運及正能量。」

沈墨寧與沈慧林到馬場觀賞賽馬盛事。（圖片受訪者提供）

問到贏出賽事如何慶祝時，他說：「由於疫情關係，我們幾位馬主包括鄧生（太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明）暫時未能相約一同慶祝，我們打算待疫情平息後才補祝。而獎金方面，我們會先放回在養馬的開支上。」

沈墨寧透露「飛輪閃耀」是由專業評馬員吳嵩推介給他們購入，當時歐洲受疫情影響，故我們以非常合理的價格購入。牠曾於澳洲打吡獲季冠，實力不錯。沈墨寧說：「經過這次奪冠，愛駒的評分加了6分，目前93分，得到不同盃賽的參賽資格。接下來會讓牠參與打吡，以及經典一哩等賽事。（對牠有甚麼期望？）最重要健康，繼續於大賽中獲好成績！」

愛駒「飛輪閃耀」衝線一刻。（圖片受訪者提供）