全民造星III｜何雁詩王君馨倒戈睇ViuTV力撐心水：我係想要睇呀！

ViuTV選秀節目《全民造星III》自開播以來人氣爆燈，高質的Team A及Team B演出更得到極大迴響引起全城追看，如今進入最後20強階段，1對1的淘汰賽更是戰況激烈，就連隔離台TVB出招用新劇《香港愛情故事》對撼都無法招架，現在甚至連自己旗下藝人都倒戈，高調在Instagram公開表態有追看《全民造星III》，大力支持自己的心水參賽者。

《全民造星III》連場高質素表演引起全城追看。（Instagram：@mischaip）

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何雁詩和王君馨過去分別參加過TVB舉辦的歌唱節目《超級巨星》及跳舞比賽《舞動奇跡II》，可能都因為曾經歷過選秀節目淘汰賽的殘酷，因此看《全民造星III》特別勾起當年的熱血回憶，不單止在電視前追看節目，就連參賽者在Instagram開直播都不放過。何雁詩早前收看Team A的《黑魔法愛情研究所》表演時，更新Instagram限時動態並標記Judas羅凱鈴及Mischa葉巧琳表示「正少陣ok？」，甚至寫下「我係想要睇呀！」，暗示自己不理阻撓力撐《全民造星III》。

（Instagram：@honganc）

何雁詩在Instagram力撐Judas羅凱鈴及Mischa葉巧琳。（Instagram：@honganc）

Judas、Mischa和Cloud在Team A的《黑魔法愛情研究所》表演中擔當女巫的角色，憑着超完美和音演出成功俘虜評判和觀眾歡心。（Instagram：@mischaip）

至於王君馨則在一眾Team B參賽者李明憲（班長）、NY、Timo、右雨及方方等人開Instagram直播期間，亂入留言兼大方表明自己是卡文（Carman關嘉敏）的粉絲：「I'm a big fan of Carman，好性感，有魅力！」。

王君馨亦是《全民造星III》的忠實粉絲。（Instagram@gwgurlie86）

王君馨留言表示自己非常欣賞卡文。（Instagram圖片）

王君馨點名睇好卡文。（Instagram：@carcar.carman）

《全民造星III》於今個星期開始播出20強1對1淘汰賽爭取下星期六（26/12）的最後10強決賽席位，在昨晚（14日）播出的一集，分別由Zeno顧定軒對戰Mischa葉巧琳，以及右雨對戰NY，結果由Mischa葉巧琳及NY勝出率先晉身10強，Zeno顧定軒和右雨則出局，與決賽無緣。

Mischa葉巧琳率先入10強。（《全民造星III》影片截圖）

NY擊敗右雨晉身決賽。（《全民造星III》影片截圖）

Zeno顧定軒雖然無緣決賽，不過表演大獲好評。（《全民造星III》影片截圖）

評判認為右雨欠缺自信心和台型。（《全民造星III》影片截圖）

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