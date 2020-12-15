【多圖】32歲崔碧珈低胸背心行山曬健康美：將身體裏的負能量拋開

雖然本港氣溫顯著下降，不過32歲的崔碧珈（Anita）今日（15/12）就在IG上載行山靚相為大家「升溫」。日前，Anita穿上紅色低胸背心加Legging行山，還不忘在山頭瘋狂打卡影相，大曬美好身段之餘亦散發健康美。

Anita穿上紅色低胸背心加Legging行山，還不忘在瘋狂打卡影相。（IG/ @anitachui）

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熱愛行山兼影相的Anita總共用了3.5小時完成路程，更指行山能為人注入正能量：「喺香港行山係其中一個我最喜歡嘅活動，早幾日前行咗沙田嘅黃泥頭，第一次行呢條路，連埋影相時間大概用咗3.5小時，沿途風景好靚，每次行完山之後都覺得將所有身體裏的負能量拋開，然後重新注入正能量。」

她續指成功感染媽媽一同行山，決定下次選取較簡單的路線：「自己喺6年前第一次行山，近年覺得行山趨向年輕化，經常喺山頭見到幾歲嘅小朋友。行山呢個活動又平又健康，如果工作時間許可，我盡量保持一星期行2次。媽咪從來都未試過行山，佢從來都只係接送我來回，但係最近可能佢就喺屋企太多都好悶，竟然同我講話想試吓，當然好啦，所以過幾日捉埋媽咪一齊去，先俾佢試下一條簡單啲嘅路線！」

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