陳瀅做商場騷被嫌唔夠性感　無理要求拉低外套：我話冇戴BRA

陳瀅曾被要求於活動上賣弄性感，令她感到不被尊重。（影片截圖）

陳豪於新劇《愛美麗狂想曲》中開設公關公司，現實中，佢因為工作關係，不時接觸唔同嘅公關或製作公司，日前佢同李佳芯、陳瀅等人接受《Tiger's Talk》訪問時，提到自己入行以嚟最難忘嘅一個工作，係一個喺酒店房嘅飯局：「嗰次工作係去同品牌嘅人食飯，喺酒店套房，好華麗，大家飲紅酒、socail下，連埋我四個人，聽落好奇怪，但又好正經嘅事。」

陳豪與高級品牌於酒店套房聚餐，Bob等人聞言後，即叫他多接類似的工作，最好一日三餐都搞掂晒。（影片截圖）

陳瀅之後亦提到曾經接過一個商場活動，事前佢有問對方喺衣著方面有無特別要求，由於當時正值世界盃，所以對方表示「運動裝OK」，活動當日，陳瀅以外套、短裙、波鞋到場，點知對方一見到佢，就話：「佢問『你件衫可唔可以拉低啲？』我話入面無著衫，佢就話拉到心口位置，我話無戴BRA，我好抗拒同好唔鍾意，點解女演員做任何活動一定係要賣弄佢地嘅身材，或者用性感先覺得吸引。」

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陳瀅表示如果對方一早提出要性感，她一定不會該工作。「做完之後佢仲要打比我經理人，『你個女好唔掂，我叫佢除衫佢唔肯除』我真係好嬲。」聽到陳瀅嘅不滿之後，同場嘅蝦頭即時舉手表示：「我成日都想展露自己嘅身材，但啲客都係話唔需要……」非常好笑。

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