影音使團員工確診新冠肺炎　羅力威黎燕珊曾到場錄影幸檢測呈陰性

葉家寶擔任顧問的影音使團，旗下的《創世電視》（下稱：《創》）本來在上周六（12日）舉行《蒸糕包不一樣聖誕online音樂分享會》的記者會，但活動前一晚卻突然宣布取消，事後未有解釋原因。今日（15/12）發言人證實，一名負責幕後製作的《創》員工證實確診武漢肺炎，他曾於上周四（10/12）在亞視一號錄影廠錄製分享會，當日邀請了羅力威和黎燕珊作嘉賓。

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羅力威接受傳媒訪問時坦言因為家中有BB女，所以得悉身邊有人確診都感擔心。（IG：@harperllov）

發言人指，確診員工於《創》直播控制室負責內勤直播系統工作，於上周五晚（11/12）確診新型肺炎，但經已康復及復工。而《創》當天已即時於廠房及辦公室安排全面消毒工程，並即時通知全體員工進行新型肺炎病毒測試，以及立即停止原定於本月12日於亞洲電視廠房進行的《蒸糕包不一樣聖誕online音樂分享會》錄影及宣傳工作，但活動已於今日重新展開。

黎燕珊今日出席好友新店開幕禮。（陳順禎攝）

葉家寶亦澄清，該確診者屬《創》直播室職員而非亞視員工，從未到過埔亞視錄影廠，只會在《創》的荃灣區公司工作，及長時間留在直播室，絕少接觸其他同事。不過《創》及亞視全體員工已接受檢測，全體員工的檢測結果均為陰性。

當日有份出席錄影節目的羅力威和黎燕珊的檢測結果亦同屬陰性。羅力威接受傳媒訪問時坦言因為家中有BB女，所以得悉身邊有人確診都感擔心。

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