張馨月被網友攻擊力證冇產後抑鬱　　幸得老公林峯呵返攬住返屋企

林峯老婆張馨月（Carina）近來是非不絕，除了遭網民攻擊她狂曬手袋愛炫富、學歷低靠老公才攀上枝頭之外，近日再有網民聲稱遭張馨月另一私人微博賬號人身攻擊。

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林峯太太張馨月不時被攻擊學歷低又喜歡炫富。（微博：@張馨月Carina）

林峯太太張馨月否認對網民人身攻擊 正面開火：詆毀我幾年了

面對攻擊的張馨月不甘示弱，要求對方提供證據，證明那是她的私人賬號，反擊：「詆毀我幾年了，我不跟你們計較當我病貓是嗎？別跟我扯甚麼情商、度量，誰誰誰被罵得比我還久。別人都不說甚麼，就因為這樣才助長你們這種為所欲為、變本加厲的行為！」

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張馨月聲言，如再有人散布謠言及侵犯其肖像權，將會循法律途徑追究。之後該網民關閉賬號，事後張馨月回應事件：「很多網友叫我不要理，不要生氣，我想說回應她們也是給她們一個機會，她們如果不要那我也就沒辦法了，不是回應就是生氣，放心，我產前產後都沒有抑鬱傾向，我很開心。」飽受網民攻擊的張馨月好彩有老公呵返，近日張馨月被拍得在內地前往探老公林峯班，結束後林峯攬住老婆離開，真是相當甜蜜。

林峯拍完戲攬住老婆離開，真是相當甜蜜。（網絡圖片）

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