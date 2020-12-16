全民造星III︱張進翹Manson十強止步　林曉峰一句評語焫㷫網民

ViuTV選秀節目《全民造星III》來到十強爭奪戰，先有顧定軒（Zeno）、右雨被對手撃敗淘汰出局，昨晚（15/12）播出的一集就有人氣高企的張進翹（Manson）大戰李靜蓮（Alina），Manson因表演失準以1：4落敗，無緣晉身十強。評判林曉峰（Lo）以及曾任《全民造星II》導師的火火狠批Manson的演出，阿Lo的一句「你唱第一、二句，我已經有難受嘅感覺」更焫㷫網民，社交平台隨即被炮轟，不少人質疑他是否有資格成為評判。

人氣高企的張進翹（Manson）大戰李靜蓮（Alina），Manson因表演失準以1：4落敗，無緣晉身十強。（影片截圖）

27歲的Manson憑着獨特的風格和個人魅力，自參賽後吸納大量粉絲，IG追蹤者更急升至4.4萬，人氣絕對是一時無兩。被視為冠軍人馬的Manson改編方皓玟歌曲《UWILC》作賽，縱然被監製花姐（黃慧君），導師林二汶、彭秀慧大讚他找回自己的吸引之處，可惜Manson臨場表現失準。評判陳柏宇、鄭欣宜都指出他唱功上的問題，而阿Lo更直指：「你唱第一、二句，我已經有難受嘅感覺」，火火則說：「如果你贏，係因為一陣個人差過你。」

阿Lo的評語焫㷫一班網民，更紛紛到他的IG留言炮轟：「唔識尊重表演者都係返去玩獎門人算啦」、「我唔見得你演藝事業上面好風光囉」、「返去Super啦你」、「你前妻（康子妮）有資格做評判過你囉。」火火的社交平台同樣被網民留言鬧爆：「你說話太mean！」、「你自己都唔係好勁，有必要踩到人一文不值咩？」

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Manson昨晚（15/12）亦有在IG承認表現失準，坦言自知有很多的不足需要去學習和改善，感謝各位的支持同時抱歉令大家失望：「是的，我炒粉了，現場唱得很爛很爛。對不起，讓大家失望了。在過程中我迷了路，對自己失去了信心，推倒了很多做好的準備。其實出場前已經很不安，因為各種原因而讓自己Showday狀態很差，知道有很多很多的不足，需要學習、需要練唱功。」

他續指：「『要成長，學習理性做選擇，才可以保護到自己心愛的作品』。多謝大家，多謝二汶、祖祖、KP，多謝花姐，多謝強尼，節目組的所有同事們，辛苦了。亦要衷心多謝一直陪伴我走來的阿曦和ANNA，無論我幾迷失，你們都一直陪伴在身邊盡力去協助和配合。多謝繼續支持我的你們，收到你們的鼓勵和愛。路還很長，我會繼續努力做好創作，期待帶新作品給大家。冇咩事，我出返去耕田先」。網民隨即湧入留言表示支持：「迷過路，之後可以走的路，會更康莊。」彭秀慧更大讚：「就這一個item，起碼我見過你的最好。那種好，是非比尋常的好。」

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