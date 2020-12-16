余文樂老婆王棠云分享誕女心痛經歷　千字文爆老公流下男兒淚

余文樂台灣老婆王棠云日前誕下次女余初心，今日（16/12）便在Instagram分享心路歷程，指女兒在28周便出世，所以等她健康出院才正式分享消息：「這一切的過程不是眾多媽媽中最辛苦但卻是我目前人生最痛的經驗，我每每回想都還是覺得想落淚，覺得是我沒有守護好她，讓她這麼辛苦的來到這個世界。」她又指自己在安胎期間，打了不少安胎點滴，「手已經打安胎點滴到沒有地方可以打」，更為此感到自責：「醫生也跟我說要盡量撐，撐到至少28周，小孩的存活率會高很多，每每聽完這些我都會非常失落，根本沒想過會有這樣的情況發生，沒有準備好，也不想準備好。」

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在千字文中，王棠云亦有公開生B當日的情況，指自己當晚正與老公在醫院食晚飯，突然感覺到穿羊水，轉院後亦因為陣痛無法入眠，同時又想起早產兒種種風險而感到心痛：「我幾乎是脆弱到眼淚不停，感謝老公給的支持和鼓勵真的是我最大的力量，和身邊的家人、姐妹無私的陪伴和幫忙。」而她在手術過程中亦眼淚流不停：「被麻醉睡著了兩次，起來還是控制不了情緒，後來在恢復室也是一直哭。」

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最後，王棠云看到老公和家人遞上女兒照片，以及第二天坐輪椅去看女兒，才放下心頭大石：「那時候我才真的清楚看到保溫箱裡的她原來是這麼這麼的小，頭跟我的拳頭差不多大甚至更小，這1000g的小身體身上是這麼多的管線，我很心痛，我沒有保護好她，為什麼這個小小的身體要承受這麼多，我只能坐在保溫箱旁邊崩潰，沒辦法替她承受這些……護理師應該被我嚇到了。」她又大爆老公亦為此獻上「第一次」：「阿樂跟我說他見到女兒的第一眼他一直在掉眼淚，說真的，我跟他認識到現在我只見過他泛淚，他是個非常堅強的人，我知道他一定是非常非常的心痛……」