矚目配角｜楊卓娜成最強繼母　同燈箱大王老公拍拖11年原來未註冊

一紙婚書是否重要？相信每個人都會有不同的看法，婚書代表著兩人在法律上承諾對方是自己的合法伴侶，此外呢?。

楊卓娜為從事燈箱生的老公楊志翹誕下的女兒楊舒然（豹豹）如今已11歲，但原來二人一直未有註冊結婚，婚書對她而言是什麼？「當他給予我信心我時，張紙只係一個形式、法律文件。他每次就算爛醉如泥都會識得返屋企，所以我對他非常有信心。」

楊卓娜早年患情緒病時，因不願正視及求醫導致愈來愈嚴重。楊志翹的出現，成了她最佳的傾訴對象。「認識他之後，我整個人生觀完全180度改變。」(陳順禎攝)

楊卓娜自認長情、思想傳統，與初戀男友拍拖11年，無奈最終分手收場。「我一直認為愛情係一生一世，所以幾辛苦都會忍，亦都認為有所有問題都係可以解決到，所以到最後失敗時，用了很長時間去復元。」認識現任老公楊志翹，是因為他兩位女兒早年報讀了楊卓娜開設的手工藝班，唯當時她受情緒病困擾，加上為口奔馳，談情說愛何其奢侈。「他追我兩年多，我同佢講先做朋友，一來當時有男朋友，二來自己都會諗與他是否真有發展空間，自己又是否願意花時間投資在他身上？自己屋企人是否可以接受他有兩個小朋友？作為藝人，說不介意都是假話，怕被指點，又怕媒體的報道，太多的未知數。」

楊志翹上一任妻子離世後，他獨力照顧兩個女兒。甚至與楊卓娜拍拖，也經常四人行，楊卓娜說：「二人世界幾時都可以有，但小朋友成長你錯過就唔會再有。」被封「最強繼母」唔係無原因。（lennayeung@IG圖片)

欲擒故縱即時到手

種種的未知數，加上楊志翹性格與自己南轅北轍，一段成功率為零的感情，到底是如何逆轉？楊卓娜說：「他表白過好幾次，我亦reject過，直到有次他提議做回普通朋友，又說之後未必有時間陪我，我感覺是失去了一些東西，而當他真的減少聯絡，我變得囉囉攣，又再之後他告訴我想與另一個女生開始時，我才確認自己真的喜歡他。」由於楊志翹本身肓有兩名女兒，所以楊卓娜與對方拍拖時，家人既擔心她會受到委屈，又怕她與兩女不能和平共處。「媽媽有擔心過他與我一起後態度會改變，但幸好他也給予我媽媽很大信心，所以決定交往時，媽媽都支持。」

老公楊志翹經營廣告燈箱，不時都要應酬，楊卓娜對老公百分百信任，並謂「唔擔心得咁多」（lennayeung@IG圖片)

楊小姐仲未想嫁

楊卓娜於09年為楊志翹誕下女兒楊舒然，同年傳二人已註冊結婚。網上有不少一家三口為婚紗公司拍攝的家庭照，但真正的婚照卻從未曝光，是否有特別原因？楊卓娜笑說：「其實我跟他仍未註冊，並非不想註冊，只係一直左拖右拖，就好似屋企大掃除，要好大決心。註冊不難，但我認為一生人一次，想要隆重、想要做到好靚，想大家都有難忘的回憶。但籌備需時，每次想實行，不是要開劇就是有其他事情要處理。比起豪華，我更想要溫馨一點的婚禮，我們常常都會討論、研究婚禮場地，好似睇樓一樣，哈哈！我相信兩個人的關係多於一張紙，當然也是因為他給予我信心，當我有這信心時，那張紙只會是一個形式、法律文件。」

楊卓娜話最容易同老公爭拗嘅係育兒問題：「老公成日當啲女係仔咁訓練，烈日當空叫佢哋去游水，曬到炭咁，我見到真係好心痛。我有提議不如生個仔，但老公唔想。」（陳順禎攝）

對老公超有信心

由於工作關係，老公不時有飯局酒局的應酬，楊卓娜卻不曾擔心，她說：「如果因為遇上新朋友而放棄舊情，這就是註定，亦證明感情未夠鞏固。婚書在法律立上有它的作用，但我不認為能代表一切。兩個人最重要是信任，以及你有多了解對方，他每次爛醉如泥都會識得返屋企，所以我對他非常有信心。」

小珍珠出世之後，楊卓娜都心思思想追仔，但老公就十分抗拒。「佢話小朋友終於長大，自己甩身就唔想再上身。」（tavia_yeung＠IG圖片)

楊家女婿勁情癡

楊卓娜笑言老公經常口花花，經常自爆與靚女約會食飯，又會為見靚女老師而自告奮勇開家長會，性格明明是自己最討厭，偏偏卻「衰」在對方手上。「他很細心，去旅行我什麼都不需要準備；屋企的所有雜費都是他處理；我闖禍他會幫我善後；只要我開聲，無論幾早幾夜，他也會管接管送；如果我想食宵夜，他會馬上駕車由西貢去旺角買……子溢應該要多多向他學習。」楊卓娜口中的老公雖然細心，但卻不浪漫，因為由拍拖／結婚至今，她只收過一盤價值30多元的馬蹄蓮。「他有時會因為我不解溫柔而生氣，記得拍拖時，有次他駕車時拿出一條水晶鏈送我，我看到心形已覺得好老土，知道價值五、六千元後我忍不住提議折現，他嬲到將條鏈丟出車外。」自此楊卓娜收到的禮物都變得非常實際。

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場地提供：Hippie party

化妝 :Gipsy Image