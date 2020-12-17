香港愛情故事．劇透｜羅天宇龔嘉欣為安樂窩奮鬥　但竟然遇上意外

上集講到，子欣（王敏奕飾）的攝影展獲負評，文靖（糖妹飾）對家希（謝東閔飾）甚為不滿。子朗（羅天宇飾）成功轉新工作，工作量大增，凱琪（龔嘉欣飾）鼓勵他為置業夢先苦後甜。兩口子終於成功上車，可惜子朗成為業主後卻心情複雜。周帆（劉子碩飾）向子婷（游嘉欣飾）示愛，子婷欲與浩楠（徐文浩飾）分手，卻因他的深情而開不了口。雄健（石修飾）對麗芬（劉溫馨飾）日漸冷淡，麗芬主動找凱琪修補裂痕，卻被凱琪痛斥。家希替子欣拍照，助她解開心結，過程中，觸及子欣的傷痛往事。子朗、凱琪各有各忙，開始有時差的同屋生活。繁忙都市中，藏着一顆顆寂寞的心。

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終於上到車！（劇照）

最新一集講到，子婷周旋於周帆與浩楠之間，疲於奔命，求助凱傑（林正峰飾）助她解開困局。子欣首次凝視過去的傷痛，此時漢聲（白彪飾）與人爭執入院，子欣陪伴父親回家，重拾難得的父女相處。可惜漢聲壞脾氣依舊，子欣忍無可忍，終爆發埋藏多年的鬱結。李日暉追求女同學失敗，遭校長訓斥，雄健出言維護，麗芬感動。子欣與文靖因家希之事爭執，落寞的文靖重遇開朗的方嘉良（吳天佑飾）……凱琪、子朗為安樂窩而奮鬥，正當二人對未來滿懷希望之際，竟傳來晴天霹靂的噩耗，難道是有喜？

大打出手。（《香港愛情故事》截圖）

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