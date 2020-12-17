「仁美清叙」拍2021年慈善月曆　程瑤拉隊玩Cosplay扮有型牛仔

「仁美清叙」最近為2021年的慈善月曆搞搞新意思，以「牛仔Look」拍攝封面，盡顯活力，除有主席程瑤、副主席陳綺明及理事陳麗文、張珮汶及黎嘉韻外，還有剛宣布佗B的莊韻澄及一班近屆亞姐，亦有份拍攝。除此之外，程瑤與一班理事亦有換上高貴晚裝拍攝另一造型照，而應屆亞姐冠軍蔡小蝶、亞軍何雙妍及季軍高文君，聯同上屆冠軍羅思雅及季軍范莎莎，則化身可愛聖誕女郎擔任12月的模特兒。

「仁美清叙」最近拍攝2021年慈善月曆，更以「牛仔Look」亮相。

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程瑤說︰「今年加入了很多新成員，而且2020年大家心情都比較難過，所以想齊集咁多位成員拍攝靚相，發放正能量，同時為我們籌款，幫助更多智障學童及獨居長者。」又指榮譽主席兼好友羅霖因撞正於外地工作返港要隔離，未能現身拍攝大合照感到有點可惜。

程瑤指拍攝當日防疫功夫做到足。

至於第二年參與拍攝的羅思雅及范莎莎均表示最愛今年的牛仔造型，直言型到爆，羅思雅表示︰「咁多女仔一直牛仔Look，大家都係比較硬淨，可以有強勢嘅一面。」至於首次拍攝的應屆亞姐香港區冠軍蔡小蝶則笑言感覺似返學。