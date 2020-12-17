全民造星III︱陳柏宇黃詠詩評語被消失　節目組怕觸怒Judas粉絲？

ViuTV選秀節目《全民造星III》來到十強爭奪戰，戰況愈演愈烈而當中六強經已誕生，包括Mischa（葉巧琳）、NY（鍾諾言）、Alina（李靜蓮）、Kimman（黃劍文）以及昨晚（16/12）擊敗對手的Ben（趙祥誠）和ANSONBEAN（陳毅燊）。不過昨晚的一集播出後，網民留意到節目組刪減了評判黃詠詩和陳柏宇（Jason）的評語，更隨即在討論區引發熱議，記者就為大家拆解「評語消失」之謎。

Judas被同組的Ben撃敗，無緣晉身十強。（影片截圖）

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前晚（15/12）的片尾預告中，評判黃詠詩的一句「最憎人炫耀佢嘅技巧」以及陳柏宇的「你唱得未夠好」通通在第33集消失，網民熱烈討論評判到底講緊邊個，更聯想成是對Judas（羅凱鈴）唱歌演出的評價。黃詠詩回覆《香港01》時指「最憎人炫耀佢嘅技巧」是稱讚表演演戲兼折骨舞的Ben：「其實我係讚緊阿Ben，最憎人炫耀技巧，但佢冇，好純粹咁將折骨舞嘅震撼演譯出來，仲在當中求變，Very Powerful。Judas嗰晚表演咁好，唔會鬧佢啦。」

作為十強爭奪戰的評判之一，同樣是表演者的黃詠詩深深明白參賽者感受，亦希望他們可以享受舞台盡情表演：「參賽者個個都好叻。都睇得出邊啲係好滿意自己表現、邊啲信心唔夠，唔係人人都可以喺比賽性質下表現出色。有啲人會愈戰愈勇，有啲會好害羞。所以無論結果點，都希望佢哋出到去盡情地表演，在台上要靈巧如蛇，台下要純良如鴿子，千祈唔好調轉喎。我明，因為我都係表演者，喺佢地咁嘅年紀嗰時都冇咁叻。」

當中最令黃詠詩印象深刻的是表演演戲兼折骨舞的Ben。（影片截圖）

當中最令黃詠詩印象深刻的是Ben，無緣晉身十強的方方同樣成功打動她：「Ben係令我哋震驚，香港應該冇乜幾個呢種Performer，而且他是做得好。我鍾意方方講家暴，其實係有深一層Message，佢嗰組好難投，因為對手Kimman唱得好。方方好好，抽籤抽到另一位佢未必輸。遊戲規則係咁，就要賭一鋪，最緊要佢哋已經被看見。」

至於陳柏宇的「你唱得未夠好」確實是對Judas唱歌演出的評價，翻看片段，節目組先播放鄭欣宜的評話：「感覺係度咗，唔係去Story Telling。」接着便到後台花姐的鏡頭，背景聲就傳來強尼詢問陳柏宇的意見，而Jason此時就說出：「你唱得未夠好」，鏡頭再轉就來到火火的部分。陳柏宇的「你唱得未夠好」的而且確被刪剪，不少網民懷疑此舉是因為害怕觸怒Judas的粉絲。傳聞孰真孰假，就留待各位定奪。

點撃睇拆解「評語消失」之謎：

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