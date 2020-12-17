新城電台傳周五大裁員　石祐珊指家燕姐冇事：星期六照錄節目

繼早前有線新聞部人事大地震之後，近日有消息傳出，新城電台周五（18/12）會派「大信封」裁員，除了知名主持啤梨（葉文輝）之外，有傳兼職主持新城節目《開心大派對》的台柱薛家燕（家燕姐）亦成開刀對象。

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新城電台今日（17/12）傳出明日將會有人事地震。

消息傳出後，新城全台員工及DJ們均十分擔憂生計。對於新城人事地震消息，新城公關部回覆傳媒指：「我們不會評論市場傳言。」

據了解，是次新城人事變動日內會向員工派「大信封」，因過往已向幕後人員開刀，今次主要對象為前線DJ，文職員工亦不能倖免。全職DJ要重新簽約，以部頭形式合作，更要減薪一至兩成，員工如不接受「新合約」亦可選擇離開，公司將依照勞工法例按機制補償薪金。不過今次開刀的對象全是中、下層，高層則未受影響。

新城DJ葉文輝（啤梨）啤梨接受傳媒訪問時坦言，他未來與新城的合作關係的確有變，他的製作公司會與新城成為合作夥伴。（資料圖片）

啤梨：與新城合作關係有變

現時新城較知名的全職DJ為身兼知訊台執行總監的程凱欣、以及啤梨（葉文輝）、占史、思敏，而范振鋒及李紫昕早已是兼職DJ。啤梨接受傳媒訪問時坦言，他未來與新城的合作關係的確有變，他的製作公司會與新城成為合作夥伴。而兼職DJ范振鋒直言有聽聞裁員消息，但不感憂心，因為DJ並非是他的主要收入來源，不過亦擔心新城同事的飯碗。至於DJ林子謙則指：「冇得擔心，逆來順受。」

家燕姐女兒石祐珊接受《香港01》訪問直言，至今沒有收到家燕姐會被裁員的消息，今個星期六（19/12）會照舊錄《開心大派對》。（薛家燕IG圖片）

至於兼職主持家燕姐會否受人事變動影響，家燕姐女兒石祐珊接受《香港01》訪問直言，至今沒有收到家燕姐會被裁員的消息，今個星期六（19/12）會照舊錄《開心大派對》。她又指，即使裁員或有任何合約變動，對家燕姐收入影響亦不大，家燕姐亦沒有投注太多心力落電台節目，「因為都要錄流行經典（五十年）嗰啲」，又坦言明白經濟差，「會同公司一齊渡過呢個難關。」

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