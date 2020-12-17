新城電台傳周五派發「大信封」裁員　部分DJ榜上有名令員工憂心

繼早前有線新聞部人事大地震之後，近日有消息傳出，新城電台周五（18/12）會派「大信封」裁員，其中更有部分DJ榜上有名。

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新城電台今日（17/12）傳出明日將會有人事地震。

消息傳出後，新城全台員工及DJ們均十分擔憂生計。對於新城人事地震消息，新城公關部回覆傳媒指：「我們不會評論市場傳言。」據了解，是次新城人事變動日內會向員工派「大信封」，因過往已向幕後人員開刀，今次主要對象為前線DJ，文職員工亦不能倖免。全職DJ要重新簽約，以部頭形式合作，更要減薪一至兩成，員工如不接受「新合約」亦可選擇離開，公司將依照勞工法例按機制補償薪金。

新城DJ葉文輝（啤梨）啤梨接受傳媒訪問時坦言，他未來與新城的合作關係的確有變，他的製作公司會與新城成為合作夥伴。（資料圖片）

啤梨：與新城合作關係有變

現時新城較知名的全職DJ為身兼知訊台執行總監的程凱欣、以及啤梨（葉文輝）、占史、思敏，而范振鋒及李紫昕早已是兼職DJ。啤梨接受傳媒訪問時坦言，他未來與新城的合作關係的確有變，他的製作公司會與新城成為合作夥伴。而兼職DJ范振鋒直言有聽聞裁員消息，但不感憂心，因為DJ並非是他的主要收入來源，不過亦擔心新城同事的飯碗。至於DJ林子謙則指：「冇得擔心，逆來順受。」

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