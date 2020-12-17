傳陳庭欣彩豐行老闆男友為補鑊　送黃大仙現祟山逾千萬單位𠱁女友

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）的男友、彩豐行老闆楊振源（Benny）近日被指暗撻女友閨蜜蔡佩賢（Kitty），Toby撞破二人私會現場，更與閨蜜反目成仇。事後Toby和Kitty互相割席，Toby更明言Kitty是個「唔正經」的女仔，故不會再與對方聯絡，以免近朱者赤，近墨者黑。

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二今日（17/12）有報道指，Benny為𠱁女友Toby開心，送了一層位於黃大仙現崇山的逾千萬單位給Toby作補償。（FB/@）

疑暗撻陳庭欣彩豐行老闆蔡佩賢 男友有「林峯接班人」之稱

今日（17/12）有報道指，Toby對於男友三番四次被爆出醜聞，要幫手執手尾而嬲到震，於是Benny為𠱁女友開心，送了一層位於黃大仙現崇山的逾千萬單位給Toby作補償；以及於在社交網分享了Toby及愛犬的合照，成功𠱁掂女友。

有指Benny為𠱁Toby開心，送了一層位於黃大仙現崇山的逾千萬單位給Toby作補償。（Google街景圖片）

至於Toby今日再回應上述傳聞，她則指：「唔係事實同私人事」，故不再回應。

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