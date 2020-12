現年25歲的應屆香港小姐冠軍謝嘉怡(Lisa)樣子甜美,擁有蘇格蘭血統的她絕對是個混血美女,亦從不害怕素顏示人。昨日(17/12),Lisa在IG上載與小狗的合照並寫着:「This makes me miss my dogs so much! Can’t wait for them to arrive soon! What is your favourite animal?(非常想念我的愛犬,迫不及待看到他的到來!你最喜歡的動物是什麼?)」即使Lisa素顏上陣,臉部亦比參賽時圓了一點,不過擁有超甜美笑容的她依然咁靚,網民紛紛留言大讚:「So Cute!」