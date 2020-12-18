29歲「墨西哥卡戴珊」疑豐臀手術失敗暴斃　超傲人下圍太不科學

美國一名29歲網紅Joselyn Cano，靠著傲人上圍、臀圍，在社群平台擁有不少死忠粉絲，光是IG帳號就有近1300萬網友追蹤，不過近日卻傳出她早已逝世，死因是在進行豐臀手術時暴斃，許多粉絲紛紛在IG上不捨悼念。

據《每日郵報》報導，近日Joselyn Cano的死訊一開始是由網紅圈好友Lira Mercer傳出，她當時在Twitter發文寫道：「Joselyn Cano去哥倫比亞動手術，結果竟然死亡，太扯」。對此，Joselyn Cano的家人並未出面證實，但告別式畫面疑似在網路上被曝光。

Joselyn Cano對豐滿臀部的追求永無止境終鑄成悲劇：

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據悉，Joselyn Cano有個非常響亮的外號──「墨西哥卡戴珊」（Mexican Kim Kardashian），除了IG有大量粉絲追蹤外，就連付費的社群平台OnlyFans也有超過18.7萬網友追蹤，在網路社交平台上相當有影響力。

美國名媛Kim Kardashian亦以玲瓏浮突的身材著稱：

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