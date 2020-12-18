29歲「墨西哥卡戴珊」疑豐臀手術失敗暴斃　超傲人下圍太不科學

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

美國一名29歲網紅Joselyn Cano，靠著傲人上圍、臀圍，在社群平台擁有不少死忠粉絲，光是IG帳號就有近1300萬網友追蹤，不過近日卻傳出她早已逝世，死因是在進行豐臀手術時暴斃，許多粉絲紛紛在IG上不捨悼念。

據《每日郵報》報導，近日Joselyn Cano的死訊一開始是由網紅圈好友Lira Mercer傳出，她當時在Twitter發文寫道：「Joselyn Cano去哥倫比亞動手術，結果竟然死亡，太扯」。對此，Joselyn Cano的家人並未出面證實，但告別式畫面疑似在網路上被曝光。

Joselyn Cano對豐滿臀部的追求永無止境終鑄成悲劇：

+10
+10
+10

據悉，Joselyn Cano有個非常響亮的外號──「墨西哥卡戴珊」（Mexican Kim Kardashian），除了IG有大量粉絲追蹤外，就連付費的社群平台OnlyFans也有超過18.7萬網友追蹤，在網路社交平台上相當有影響力。

美國名媛Kim Kardashian亦以玲瓏浮突的身材著稱：

+25
+25
+25

【同場加映】51歲珍妮花洛庇絲全裸影新碟封面！線條仍勁firm無負「籮霸」之名：

+11
+11
+11
網紅整容醫生公開客人隆胸手術片 衣衫不整叫人表演跳舞證實無痛
62歲Madonna近照超嚇人惹整容疑雲　粉絲心痛謂：破壞了天然美
新加坡性感雙胞胎組合BY2妹妹Yumi傳整容　同家姐合照一眼分得出
63歲杜夫朗格娶24歲美女健身教練！相差39載嫩妻與大女同齡
39歲許維恩首推全裸寫真集　馬爾代夫太靚越影越興起索性豁出去
「瑜伽界張栢芝」寫真集大曬全裸曲線！上山下海與大自然融為一體

延伸閱讀：

33年後 非洲王子再「來去美國」續集要讓大家笑到閃尿

唯一韓星來台跨年！少女時代孝淵為了台南「隔離中」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。