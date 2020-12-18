網紅蘇淼淼被劫千萬案　警方拘捕約10名男女起回部份贓物

網紅蘇淼淼於上月底遭3名持刀男子闖入單位搶劫，其外傭及6個月大兒子更遭賊人毆傷，她報稱被劫去逾千萬財物，警方點算後指蘇淼淼損失360萬港元財物，後經她再點算後更正為近千萬。其後她懸紅200萬緝匪。最新消息指，警方經調查後，已拘捕約10名男女。

蘇淼淼曾接受《東張西望》訪問。（TVB）

賊人當日共劫去10個手袋、7隻手錶、一部手提電腦及2部手提電話，總值約360萬元。警方目前已起回部份贓物，部份名貴手袋收藏在山坡。稍後將會召開記者會交代案情。

案件發生於今年11月24日上午11時許，3名持刀男子闖入蘇淼淼位於荔枝角道873號「一號‧西九龍」寓所，將她及其6個月大的兒子以及45歲外傭綁起，並毆打3人，6個女兒子亦被毆傷。賊人搶走一批名錶、名牌手袋等財物後逃去，蘇淼淼其後自行鬆綁及報警求助。警方列作行劫案，初步調查後，發現賊匪利用鄰座一個空置單位門卡進入大廈行劫，懷疑匪幫曾在空置單位短暫逗留過，循線索成功追緝匪徒。

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蘇淼淼曾在網上交代當日被劫過程：