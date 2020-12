雷莊𠒇貼男友操刀浸浴照　疑再回應網民：我很平靜生活很美好

2017年香港小姐冠軍雷莊𠒇當選後毅然淡出香港娛樂圈,返回加拿大後不時在社交平台分享生活點滴。日前她更上載火辣三點式以及赤裸上身的照片,不過卻遭到網民抨擊直指似外傭,令雷莊𠒇不禁發文還擊說:「找不到比我更好的娛樂嗎?」

與男友Matthew愛得甜蜜的雷莊𠒇很快便回復心情,並在IG上載由男友親自操刀的半裸浸浴相。(IG/ @juliettelouie)

與男友Matthew愛得甜蜜的雷莊𠒇很快便回復心情,今日(18/12)在IG上載由男友親自操刀的半裸浸浴相並寫着:「Go on, have a field day about my image, my body, what you think about me, my choices or my life....But I’m at peace and life is good.(繼續談論我的形象、身體、你對我的看法、選擇或生活,但我很平靜而且生活很美好)」,似乎是再次回應網民的抨擊。

