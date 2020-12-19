幸福三重奏 | 奚夢瑤為何猷君陀仔致脊骨移位：骨盆一直開著

何猷君於《幸福三重奏》中曾透露奚夢瑤產後疑抑鬱。（影片截圖）

生BB係件相當唔容易嘅事，難關一個接一個，大肚時身體不適，生產時更好似到鬼門關走一圈，生完之後仲要面對種種後遺症。何猷君與老婆奚夢瑤參加內地真人騷《幸福三重奏》，除咗不時曬恩愛，亦有透露產前產後心路歷程，呢日更驚爆奚夢瑤佗B重咗35斤（約38磅）令脊骨移位。

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新一集節目中，驚爆奚夢瑤脊骨移位問題，比吳京更嚴重。（微博圖片）

節目中何猷君奚夢瑤，同謝楠以及吳京去按摩，正骨師一一為幾位嘉賓按過後，奚夢瑤詢問：「那是京哥脊椎的問題大，還是我的脊椎問題大？」正骨師表示：「可能妳，妳的脊椎有幾節就是會有錯位的，突出得比較厲害一些，吳老師的還好。」奚夢瑤傷患竟然比拍攝武打戲多年身經百戰五勞七傷嘅吳京嚴重，令大家相當驚訝。

奚夢瑤為何家誕下第五代長孫，原來產前產後問題接踵而來 。（momomarioho＠IG）

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其實懷孕期間，BB重量日漸增長，會令孕婦腹部、背部及腰部肌肉承受更大壓力，好容易導致腰椎骨移位。奚夢瑤透露自己懷孕時增加接近38磅：「因為的確生完小孩之後，這骨盆就是一直開著，剛剛那幾個月的時候我出去散步，都覺得我的腳不在我身上，感覺它到處都是腳（甩著出去的那種感覺）對呀﹗就感覺散架了。」