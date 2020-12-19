全民造星III︱十強對壘組合被質疑造馬　彭秀慧：除非啲牌係假

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》十強經已順利誕生，自開播以來一直話題性十足。除一眾參賽者外，評判以至導師林二汶、彭秀慧都成為網民熱烈討論的對象。先有人批評彭秀慧經常爆喊，浮誇程度直迫內地歌唱節目《我是歌手》的觀眾，再有人質疑導師十強對壘的抽籤結果以及反應純屬節目效果，更直言「Kearen抽籤啲戲好屎」。彭秀慧（Kearen）昨晚（18/12）與十強止步的Carman（關嘉敏）直播聊天時，都有對指控作出回應。

有人質疑導師十強對壘的抽籤結果以及反應純屬節目效果，更直言彭秀慧「抽籤啲戲好屎」。（影片截圖）

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彭秀慧和Carman在節目播放完畢後在社交平台直播聊天，當中有網民直指「Kearen抽籤啲戲好屎」，更質疑對壘的抽籤結果有造馬成份。Kearen語帶無奈表示抽籤結果千真萬確，當中更承受巨大心理壓力：「除非入面啲牌係假，如果你唔識睇戲就唔好講。我開頭唔想B Team對B Team，點知接二連三都咁抽，我就要說服自己『可以有個B Team入咗，如果AB Team打，結果唔知係點』。講完，抽籤係真係抽，我同林二汶經歷嘅心理壓力，係每一次行出去個心係卜卜跳。」

Kearen回想起右雨對NY一戰，當得知抽籤結果後直程想斬手，NY和右雨的感情非常深厚，要看到他們對壘心中有萬般不願：「我好記得抽完右雨抽NY，我想斬咗自己隻手，太黑仔、太殘忍，我唔想睇到佢哋對壘，佢哋感情特別好。係邪門，節目冇影出嚟，我好似啲人入賭場咁，直程覺得要消毒隻手去抽。頭幾Round我都消毒咗，點知抽親都衰，最尾我就唔消毒。我抽完第一Round就覺得唔好懶作狀去攪，攪乜鬼得咁少牌，所以我一抽手入去，手指頭掂到嗰張我就抽出嚟。一抽出嚟NY，我真係想斬手。」Carman都說替她們緊張：「見到你哋抽，我哋喺後面都好緊張。」

逐格睇林二汶、彭秀慧抽籤：

+ 12 + 12 + 12

對於導師抽籤決定十強對壘的組合，Kearen坦言很講運氣，亦慶幸每一位參賽者都是懷着感謝的心離場，他們所得到的未必比十強參賽者少：「20強有高有低，唔係同一個Level，所以好定奪你抽邊個。節目組係好玩但驚到我哋死，好睇彩數同運氣，CY入到十強係我估唔到，Manson入唔到十強都係我估唔到，係會有呢啲意外。好難得每一個參賽者都好接受呢個賽制，每一個都唔係黑面離場，係明白同感謝，咁就足夠。每一個都走得好靚，唔使戥佢哋唔抵，入十強係多咗決賽個Live，但往後得到嘅未必一定會多過之前走咗嘅人，你睇Anson Lo就知，佢冇入到20強。」的確人氣高企的男子組合MIRROR，部分成員亦非《造星》十強，只要有潛質有實力，還是會被大家看見！

同場加映

全民造星III︱彭秀慧爆喊被指似《我是歌手》觀眾：我真係好嬲！

點撃睇Kearen真情流露：