全民造星III︱網民估決賽評判有邊個　鄭中基張敬軒大熱「墜馬」

ViuTV王牌綜藝節目兼真人騷《全民造星III》，播映期間掀起該台前所未見的追看熱潮，氣勢甚至比第一屆還要強。其實今屆除了一眾參賽者外，兩位導師（林二汶與彭秀慧）以及每輪比賽的評判都成為焦點，所以一班《造星》粉絲早前已率先在討論區舉行民意調查，要大家競猜到底哪幾位嘉賓會獲邀擔任「決賽星級評判團」。 撰文：游大東

《全民造星III總決賽》將於12月26日晚上於九展Star Hall舉行。

鄭中基一度被視為是今屆《造星》總決賽的星級評判嘉賓大熱人選。（資料圖片）

參考過去兩年的《造星》決賽，第一屆獲邀出席的星級嘉賓包括周慧敏、導演劉偉強、環球唱片（香港）董事總經理黃劍濤、國際星級排舞師Travis Payne，以及ViuTV總經理魯廷暉。至於第二屆亮相評判桌的，分別有謝安琪、寰亞藝人管理有限公司高級副總裁林珊珊、英皇娛樂集團營運總監霍汶希（Mani）和ViuTV董事兼總經理魯庭暉。

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張敬軒一度被視為是今屆《造星》總決賽的星級評判嘉賓大熱人選。（資料圖片）

網民按照這份名單，再審視現時整個影視娛樂界有哪些藝人或導演，擁有差不多級數和叫座力，適合擔任評判，故此一度認為很大機會是「暴龍哥」鄭中基或者「軒公」張敬軒，前者因為早前才剛參演ViuTV劇集《暖男爸爸》，與電視台關係友好，後者則在《造星III》播出期間曾撰寫長文鼓勵參賽者，相信答應監製「花姐」黃慧君的邀請機會頗高。

facebook討論區「造星評議會」曾舉辦公開投票，邀請粉絲投選心水「總決賽評判」嘉賓，前三名分別是鄭中基、張敬軒與杜汶澤。（facebook截圖）

全民造星III｜張敬軒鼓勵參賽者 自稱冇勇氣參賽：俾個叻你哋

不過估還估，ViuTV今天（20/12）下午公布「最後答案」，將於12月26日舉行的《造星III》總決賽，星級評判團分別為毛舜筠、鄧麗欣（Stephy）、王菀之（Ivana）、導演麥兆輝，以及ViuTV製作部副總裁金廣誠，當中毛舜筠和王菀之，曾分別獲得「第37屆香港電影金像獎」最佳女主角獎和「第34屆香港電影金像獎」最佳女配角及最佳新演員，加入Stephy亦曾兩次入圍角逐金像影后殊榮，整份名單雖然沒有過去兩屆那樣，公布一刻立即令人有「嘩」一聲的感覺，但實力不容置疑，而且絕對可以從台風、歌藝、演技多方面判斷哪一位參賽者最能夠登上冠軍寶座。

毛舜筠。（資料圖片）

鄧麗欣。（資料圖片）

王菀之。（資料圖片）

導演麥兆輝。（資料圖片）