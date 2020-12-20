楊謹華生日曬恩愛合照　結婚紀念日富商老公再取消工作驚喜現身

楊謹華與石油設備供應商老公Ben結婚2周年剛過，19日她出席保養品代言活動，提到如何慶祝，她坦言最近忙拍戲，加上老公到南部出差，夫妻兩早在她生日（12 日）時已和友人吃過飯，因此結婚紀念日沒特別過，笑說：「原本打算一個人吃飯，或和阿龍，所以就跟先生說不必來了」，當大家疑惑「阿龍」何許人，她難得幽默：「就是alone」。

2018年12月楊謹華突然在Facebook宣布結婚喜訊，帶給不少粉絲驚喜，她笑說18日結婚紀念日當天，原本打算一個人吃晚餐，沒想到晚上老公突然取消工作，趕回台北和她一起歡度紀念日，表示平常老公不太會給驚喜，因為自己很容易緊張，求婚那次是唯一最令她感動驚喜的一次。對於即將到來的跨年，她表示比起跨年更愛過年，因為可以領到老公給的紅包，提到做人計劃，她照慣例，手往天上比，意指隨緣。

楊謹華剛過43歲生日，日前好友吳慷仁為她慶生，並和楊謹華夫妻兩同框，大讚看見她婚後2年來的變化大，說到此，「他應該喜歡我和我先生相處的感覺吧，每個人的成長變化，一直都是往求好、更進步發展。」吳慷仁認愛邵雨薇後，楊謹華透露之前也和2人吃過飯，看得出來吳現階段「很快樂，心很柔軟」，對於好友是否曾請益經營婚姻之道？她說：「沒有耶，我比較關心他工作以外的人生，他一直在進步，包括生活、看人、家庭，讓身邊朋友都很感動。」

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