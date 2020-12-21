方皓玟首度舉辦網上免費演唱會　宣布紅館騷暫定下年8月舉行

疫情持續嚴峻，張敬軒紅館開騷後有人確診，楊千嬅的跨年演唱會亦告取消，其中方皓玟的演唱會亦兩度延期，昨晚（20/12）她轉場至Facebook專頁「谷Live」舉行了她首個免費線上音樂會，最高峰有超過9000名網民在線上觀看，同時宣布紅館騷暫定於2021年8月舉行。

方皓玟在Facebook專頁「谷Live」舉行了她首個免費線上音樂會，最高峰有超過9000名網民在線上觀看，同時宣布紅館騷暫定於下年8月舉行。（影片截圖）

方皓玟的音樂會上唱出《唵嘛呢叭咪吽》、《假使世界原來不像你預期》、《分手總要在雨天》、《人話（粗口版）》等大熱歌，期間她宣布個唱將延至下年8月。

方皓玟的音樂會上唱出《唵嘛呢叭咪吽》、《假使世界原來不像你預期》、《分手總要在雨天》、《人話（粗口版）》等大熱歌。（影片截圖）

方皓玟又抒發人生感悟，指現階段的自己是人生的蜜月期，現在擁有了所有小時候希望擁有的東西，包括自己的家庭、小朋友、喜歡的唱片公司、同事以及認識很久的朋友等。但她認為，這些追求並非為了自己，也會為了心愛的人成為更好的人，坦言希望大家能擁有自己愛和愛自己的人。

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