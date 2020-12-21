萬千星輝2020︱大小姐升呢爭視后　林淑敏：人係要堅持做正確的事

2018年林淑敏憑大小姐一角勇奪最佳女配角。（資料圖片）

TVB早前公佈《萬千星輝頒獎典禮2020》入圍名單，坊間又開始競猜獎項誰屬。林淑敏入行20年一直盡心做好每個角色，抗癌成功後再遇上改變一生嘅角色 --- 「大小姐」龍力蓮，2018年憑呢個角色獲最佳女配角，今年更升呢爭視后﹗

「01最賞睇娛樂大獎」即日起至12月23日接受投票喇，答埋簡單問題，隨時贏最新5G手機12 Pro！

林淑敏一向性格樂天，敬業樂業。（IG：@sukman_lam）

+ 18 + 18 + 18

林淑敏於社交網轉載粉絲為佢撰寫嘅拉票長文，一字一句寫下入行20年來起起跌跌，林淑敏睇完都感到好窩心：「人係要堅持做正確的事，而且有些事情必須要盡力做的。把工作做好是一份社會責任！因為我深知道我的工作可以為人減壓、製造娛樂和傳遞愛。對我來說，好過一號出糧。謝謝一班小粉絲的包容和愛！假如能和你們一起成長，我就很滿足。你們對我的愛護，是我繼續堅持和走下去的理由。很窩心﹗多謝您們！」

林淑敏轉載粉絲為佢寫下嘅拉票長文。（IG：@sukman_lam）

林淑敏粉絲拉票長文：

二十年前，有個女孩去參加選美，可是，她並沒有入選三甲，只是獲得了一個被人稱為豬肉獎的獎項——網上最奪目小姐。之後，女孩並沒有順勢加入娛樂圈，而是去了做她夢想的幕後工作。如是者，過了大約年半左右，女孩去了當演員，可當年「網上最奪目小姐」的光芒已褪下，她也只是在不同劇集中做戲分甚少、容易被人遺忘的角色。

一年又一年地過去，女孩一直做好自己本分，但也沒一個角色能有迴響，也逐漸不再是女孩了。之後，她確診了乳癌，晴天霹靂吧，事業沒有起色，健康卻響起警號。及後，她以乳癌康復者的身份得到了廣告，諷刺吧，默默耕耘了十年，初步為人認識卻因為自己罹患癌症，但至少，開始有人記得她。

之後數年，她也有幾個角色得到人討論，可是，也無法幫助她的事業更上一層樓，往往在劇集播畢後一切也回到原點，彷彿如何努力也徒然。但是，她沒有放棄，繼續努力。在大約三年多前，她得到了一個足以改變她一生的角色。儘管說這角色能改寫她的命運，可一開始，這角色的戲分並不重，只是因為她表現得出色，加上受觀眾歡迎，戲分才愈來愈重。後來，她由當年的女配大熱，到女配獎得主，到最受歡迎女角色五強，再到今年提名視后，雖看似來得很快，可一切都得來不易，除了運氣外，最重要的是她自己一直以來的努力，若沒有持續的預備，好運到了也捉不住。堅持一年容易，可堅持二十年，很難。她不是花瓶，也不是偶像派，更不是當紅花旦，她只是一個一直都很熱愛演戲和很努力的演員。如果沒有特別偏好的話，請大家投票支持林淑敏，可以嗎？