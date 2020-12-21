小儀與13型男︱張繼聰常為謝安琪送驚喜：尖沙咀Busking最難忘

在謝安琪2007年時份，謝安琪在音樂樂壇正值事業攀升的階段，她卻選擇在事業如日中天的時候，以懷孕的身份嫁給仍在娛樂圈浮浮沉沉的張繼聰 (louischeung2013@IG)

張繼聰同謝安琪結婚多年，出名係圈中模範夫妻，傳聞當年係女追男，呢日張繼聰擔任阮小儀主持節目《小儀與13型男》嘉賓時就還原事實真相：「雖然我哋係同一間中學，但唔同屆唔認識，網上流傳佢追我嗰啲係假嘅，真相係我哋同一年嘅新人，佢派歌先過我，我聽到佢嘅歌，覺得正喎，即被呢個女仔把聲同質感所吸引，把聲咁正，通常個樣都唔差；喺電視第一次睇到佢嘅MV，覺得正喎，於是就好主動去追呢個女仔。」被問到當年以咩手法追謝安琪，張繼聰表示以傳統傾電話攻勢：「同佢講電話，記得有次喺電話約佢睇戲，點知佢三日都唔覆我，我於是嬲嬲地問佢點解唔覆我，佢話嗰套戲唔喺特別想睇，所以咪唔覆囉，我覺得佢好有性格，令我更加鍾意佢。」

最新5G手機12 Pro隨時屬於您！投選「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，內容寫得最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案就可以成為巨獎得主啦！

當時期謝安琪與張繼聰的「奉子成婚」是不備眾人看好，更有人大罵張繼聰是一位「軟飯王」，不過現時人們認識張繼聰不再因他是謝安琪的丈夫，而是真正認識一位名叫張繼聰的明星 (louischeung2013@IG)

+ 14 + 14 + 14

談到張繼聰與太太謝安琪夫妻相處之道，張繼聰指：「太太係最好嘅朋友，因為日日都會對住，我同太太都唔係物慾嘅人，買禮物係氹唔到對方開心，反而共渡假期比較重要，好似有一年情人節喺尖沙咀碼頭攞住支結他Busking，唱歌畀太太聽，其實都驚㗎，但印象好難忘。」提到張繼聰嗜好係玩電單車，佢形容車是最好第三者：「男人玩好多嘢都可以好大件事，不過玩車最緊要安全，最好唔好太揮霍，太太又鍾意坐嘅話，成件事變得好浪漫，所以車係最好嘅第三者。」

張繼聰在情人節晚上於尖沙咀海旁為老婆謝安琪送上情歌，同時為圍觀的一對對愛侶送上浪漫時刻。（Instagram）

+ 4 + 4 + 4

張繼聰自感是一個合格男友：「每一個男人著緊另一半嘅話，都會想佢開心，會諗一啲驚喜畀對方，當時間長咗，戀情變成感情時，更需要浪漫時刻去保持關係新鮮。」期間小儀問到張繼聰覺得自己係邊類型男士，佢笑說：「好多人覺得我係搞笑、肌肉型，其實我覺得自己係文青型、家庭型。」小儀聞言即大派檸檬：「睇唔出你係文青型，但絕對係家庭型，尤其是你有自己家庭後更明顯，所以我會覺得你係『愛妻型』。」