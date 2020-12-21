林盛斌IG分享如何令自己變得更值錢：自己變得值錢，比賺錢更重要

Bob經常分享致富之道。（IG：bob_lamshingbun）

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藝人林盛斌（Bob）不時都在社交網站分享致富之道，像早前教大家換一個長銀包改善財運，他亦會常出席一些講座擔任嘉賓，今天（21日）他在IG發布以前在做講師的照片，Bob寫道：「有時睇返自己以前出席講座嘅手稿， 完全記唔起當時受咩刺激， 竟然可以寫得出啲咁型嘅嘢......... 「令自己變得值錢，比賺錢更重要。 賺錢同值錢係完全兩件事！ 識賺錢嘅人唔一定值錢， 賺錢其實係一種行為， 只要你肯做肯付出， 人人都可以賺到錢， 爭在係賺多定賺少。 但係值錢係一種長期投資自己嘅結果， 擁有值錢嘅自己， 就會一直生錢， 代表住你可以持續不斷地賺到更多錢。」 最後Bob表示有機會會繼續再教大家如何令自己更加值錢。

昊前Bob IG貼相分享「長銀包旺財運法」。（Instagram/@bob_lamshingbun）

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