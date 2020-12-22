萬千星輝2020︱張文慈入行25年入圍兩獎：說我原來識演戲己夠了

張文慈在《木棘証人》中飾演 Miss Ko。（張文慈微博）

一套戲要成功，主角固然受注視，但無配角又點會成事。1996年參選亞姐入行，張文慈電視電影都演過唔少，不論主角配角都落力演到最好。今年一套《木棘証人》令佢入圍《萬千星輝頒獎典禮2020》最受歡迎女角色及最佳女配角，令Pinky相當感動。

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張文慈2016年加入TVB後，擔任不少要角。（張文慈IG：＠pinkycheung930 ）

入行接近25年，Pinky第一次入圍香港嘅演員獎項，令佢相當感動：「我其實入行差不多二十五年了，高高低低彎彎曲曲什麼都經歷過，一般很多演員，都會覺得自已做得好好，也很努力，為何總不是自己，無可否認我也曾經這樣想，但到了這階段，我又覺得，其實在這行，每一個演員都很努力，等一個好劇本，等一個好的角色，等一個機會，等大家的喜歡！其實到了我這個年紀，還有工開，還有戲拍，還有健康，已經很感恩，最後我想說一句，不管你們有沒有投我一票，只要你們喜歡木棘證人高詠音這角色，令你開心過，感動過，我己是贏了！謝謝每一個背後默默支持我，又或者是有投我票的人哈哈。大部分得不到獎項的人都會說：獎項不重要，我相信其實每一個人都想俾人去肯定，希望將來我可以遇到一個更好更好的角色，你們會說一句我（張文慈）原來是識演戲的，己夠了！感恩。」