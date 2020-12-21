新冠疫情 | 港府頒「英國封關令」　張兆輝叮囑留英兒子唔好出街

全球疫情於踏入冬季後更為嚴峻，英國更出現變種病毒株，港府將收緊防疫條例，明日（22/12）凌晨零時開始，所有過去14日曾於英國逗留超過兩小時的人士，包括香港人，將禁止登上飛抵香港的航班，直至另行通告為止。

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張兆輝超緊張現身處英國的兒子狀況，更囑咐他唔好出街。。(張兆輝微博)

政府頒下新規例，令不少留英讀書的藝人子女都受到影響，包括張兆輝的一對子女張焯鏗（Edison）和張卓姿（Twiggy）。據悉，張兆輝的女兒Twiggy因聖誕假期已一早返港，現時已經隔離完畢，會否按照原定計劃於一月回英國則要看將來情況。而兒子則一早預了這段時間不會回港，將逗留至明年7月畢業禮。

Twiggy原本在英國讀書，因為當地的新冠肺炎疫情嚴峻，張兆輝在今年三月已安排她返港。（微博圖片）

張兆輝現時因工作於內地隔離中，據知，他每日都會很緊張地與子女聯絡，了解他們的情況。張兆輝對英國「被封關」大感擔心，叮囑兒子要提醒美國、俄羅斯室友疫情的嚴重性，更囑咐兒子「出去買定10日、8日嘅食物，冇必要唔好出去」，千萬不可輕視疫情，否則「有事就冇得後悔啦！」

張兆輝全家福。（張兆輝Facebook圖片）

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