名人拍片平台成疫情下與粉絲互動新方式　鄭子誠：發放更多正能量

早前才於網上成立的名人祝賀短片平台「CeleBright」，本來吸引不少影視圈中人、KOL以及運動員等加盟，惟因為網站完全公開每一條短片的收費，經媒體報道後，令外界以為這就是疫情下藝人「搵食價錢」，當中孫慧雪更承認遭客戶轟炸後而決定退出該平台。「呢個網站主打係畀我哋粉絲開心，係完全過濾晒所有商業嘅片，所以只係拍攝一啲講祝福語嘅片。但因為有啲客戶以為我接嘢做嗰個價錢，就係報道所講嘅價錢，又以為中介公間食水深呃咗佢哋，我就急忙同佢哋解釋。」

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其實這種拍片平台絕非香港獨有，外國亦有相關的成功個案，2017年正式投入服務、現時總部設於美國芝加哥的Cameo便是其一，該網站現時已跟3萬位名人加盟，反觀香港亦在起步階段。

其實名人拍片平台在美國相當流行，圖為Cameo的網站。（網上圖片）

事實上，藝人在拍片平台上的定價跟他們的身價沒有直接關係，反而是他們決定想投放多少時間去拍片的一種考量，是心意傳達多於純粹搵錢，正如有加入「CeleBright」的鄭子誠說：「可以比到一個安全同可靠嘅平台，畀名人同社會大衆互動。特別係呢段疫情期間，我好開心可以透過呢個方式，送啲溫暖畀我啲支持者，期待我可以繼續發放更多正能量同驚喜！」

面對世紀疫情，做幕前的搵食艱難，所以身為多媒體創作人兼KOL的司徒夾帶認為，在這個經濟逆境下，真的可以透過拍片開拓收入來源，始終少數怕長計。他早前在YouTube裏說：「雖然望落一千幾百但係其實呢個絕對唔係一個小數目嚟。」

鄭子誠說：「可以比到一個安全同可靠嘅平台，畀名人同社會大衆互動。」（資料圖片）

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