李施嬅微博Po相望開拍《法證先鋒IV》　金牌監製梅小青：會開的！

無綫劇《法證先鋒》系列自播出以來收視和口碑極佳，不少觀眾都希望劇集能長拍長有。有份參演的李施嬅在微博出上載了照片，表示於今年頒獎禮上有兩個不同的提名，叫大家多多支持自己在《法證先鋒IV》中飾演的角色Dr. Man，更希望能夠開拍第5輯，而金牌監製梅小青亦留言派定心丸表示會開拍！

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李施嬅在帖文中寫道：「喂，Dr Man 今年有兩個不同頒獎禮嘅提名，怎麼看呢？🤓感恩感恩感恩🥰通常年頭播的劇，大家都可能會忘記了。不過，記性好的朋友們、可以支持一下#法證先鋒4#，Dr Man 。如果多人投票支持，說不定他們會開第五季？🤷🏻‍♀️ 要看看大家反應了。😝」

小青姐留言會開拍《法證先鋒V》。（微博截圖）

金牌監製梅小青今年年初宣布因腦血管問題多次暈倒，接受手術後就答應家人退下火線，過退休生活，令《法證先鋒IV》成為她的告別作。較早前又爆出TVB已說服小青姐復出拍《法證先鋒V》，更碌盡人情卡，有意邀兩大御用愛將佘詩曼及鍾嘉欣，回巢助陣客串新一輯。雖然當時小青姐否認了，但今次在李施嬅的帖文留言，相信落實開拍的機會非常大！

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