蔡思貝聖誕留家過節　唔約緋聞男友胡鴻鈞：疫情關係安全為上

蔡思貝今天（22日）出席《使徒行者3》的宣傳活動，宣傳活動時候思貝不忘為下個月的《萬千星輝頒獎典禮2021》拉票，因為思具憑《踩過界II》中飾演的癲姐入圍競逐「最佳女主角」，思貝笑言當然希望能奪下這個獎：「我會繼續努力，咁緊係想拎最佳女主角，因為癲姐呢個角色我有好多起承轉合，由第一輯到第二輯有好大變化，所以成件事係演技上好似過山車咁畀到人見到我好大變化，所以如果畀我拎到，意義會非常大。」

思貝今年真係好多劇。（陳順禎攝）

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《踩過界II》有很多場景是在香港大澳拍攝，因此有很多觀眾特意到大澳遊玩一天，思具透露早前到大澳拍攝有很多窩心現象出現，令她非常感動：「個日我去拍嘢，好多人圍住我話睇完《踩過界II》入嚟大澳，我諗我個日應該同100個人合照，好多人又話鍾意我癲姐角色，所以個心好滿足，當然個日都有同我投咗我一票。」

思貝近年人氣急升。（陳順禎攝）

臨近聖誕，問到思貝會否與緋聞男友胡鴻鈞有約會，她立即否認：「我冇人約呀，聖誕節當然留喺屋企啦，應該就同屋企人同埋狗狗，始終疫情關係啦，所以安全為上喺屋企過。」

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