張馨予憶北漂悲慘劏房歲月　床邊建馬桶要廁板上打邊爐

內地女星張馨予，近日在綜藝節目《火星情報局》上，憶述自己未紅前的北漂生涯，很多女星在風光背後，也有過艱苦奮鬥的歲月，張馨予曾經租住過劏房，而且馬桶就在睡床側，她還笑說曾跟幾個朋友在廁板上吃火鍋，途中朋友人有三急，要一起出去走廊等候，引得嘉賓哈哈大笑，卻是笑中有淚。

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張馨予Po出在廁所開餐的相片，正在憶苦思甜。（張馨予微博）

張馨予近日在《火星情報局》，用自身經歷勉勵後輩，要他們不怕苦不怕捱，她說在出道不久，一個人在北京租了劏房，卻發現沒有獨立洗手間，她跟房東商量，對方叫她等一星期，之後再去時已經在床邊加設了一個馬桶，張馨予笑說如廁後轉身已可上床，十分方便。她表示新入伙後，幾位朋友相約到她家食火鍋，由於地方淺窄，她們將爐具鍋子等放在廁板上，還笑說沒有很大異味，吃喝途中，朋友人有三急，她們即拿起鍋子，齊齊到走廊等候，朋友完事後她們又再繼續吃火鍋，笑中帶淚，道出了北漂演員的苦況。

張馨予在節目中憶述自己北漂的日子。（影片截圖）

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之後張馨予又講了一段吃狗飯的經歷，她說曾經跟爺爺奶奶住，傍晚回家見到桌上有碗白飯，上面放了幾片廣式香腸，她吃掉才去睡覺，翌日奶奶說給狗仔星星的飯不見了，張馨予當時沒有說出自己吃了的真相，誰知奶奶說怕香腸太鹹不適合狗狗，所以將每片香腸也含啜過，名副其實有奶奶的味道，讓現場嘉賓笑破肚皮。

同場加映黃婉佩Race富貴少奶奶生活：