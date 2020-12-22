陳健安新歌旋來自夢中：我好鍾意研究自己嘅夢境

On 仔說近排好多朋友都經常發惡夢。

寰亞唱作歌手陳健安 (On 仔) 向來喜歡從生活細節中找出不同的創作素材，但今次創作新歌《惡夢經》的經驗卻是前所未有咁奇特，因為他首次由夢中摘下旋律，他說：「去年有次發夢出現咗一啲旋律，然後我就醒咗，之前從來未試過瞓醒重會記得夢入面嘅嘢，都係第一次發生，咁我立刻喺床上用手機錄低佢，然後最近完成呢首歌嘅 demo。」

On 仔說：「我會形容呢首歌係一個摘落嚟嘅旋律，而唔係創作出嚟嘅旋律。呢幾年我都好鍾意研究自己嘅夢境，而我好多夢境亦都影響、同時又係嚟自我嘅生活，俾咗好多啟示俾我，我好重視夢境點樣影響我嘅生活，好想同大家分享一下呢種體驗。若果我果陣忙緊一樣嘢，我會發翻有關嘅夢，例如之前做《廢學》果首歌，學整一啲 Lo-Fi 音樂，我會發夢我回到校園返學。」

On 仔說近排好多朋友都經常發惡夢，所以當他和填詞人 Oscar 提出這個概念後，對方馬上很有共鳴，他說：「Oscar 話不如就集中講惡夢，上次《廢學》就屈喺屋企無所事事，咁今次就係瞓著咗發呢個惡夢，所以場景設定喺屋企，導演亦都設計到個 MV 係徘徊喺真實同虛幻之間，究竟有幾多係真實幾多係虛幻，就留俾觀眾去領悟。」

安仔嘅 MV 係徘徊喺真實同虛幻之間。

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