流出周迅老公高聖遠與新歡夕陽下親吻照　離婚消息鬧得熱哄哄

周迅同高聖遠於2014年7月16日，杭州一個活動舞台上，著上婚紗同燕尾服，猶如婚禮一樣。（視覺中國）

46歲影后周迅6年前與大她5歲美籍華裔演員高聖遠結婚，拍拖70日閃婚令外界相當驚訝。婚後兩人仲一齊為時尚雜誌拍攝封面、做品牌代言人等，不過之後就漸行漸遠，近4年無同框合照，今年5月高聖遠更清空IG與老婆周迅甜蜜合照，屢傳婚變消息。

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呢日突然流出高聖遠與疑似新歡夕陽下親吻照，令佢同周迅婚變傳聞再起。（微博圖片）

呢日突然流出高聖遠與疑似新歡夕陽下親吻照，呢名女子長髮大眼時下典型美女樣貌，佢仲喺網上曬出疑似高聖遠寫畀佢嘅英文情書：「親愛的，祝你旅途好運。充分利用每一天。我將滿懷熱情地等你。世界上也許有數百萬朵玫瑰，但我是你唯一的、獨一無二的玫瑰。我愛你。」由於婚變消息流傳已久，加上5月時高聖遠清空合照，外界普遍認為周迅應該隨時會出嚟承認已離婚。點擊睇高聖遠新歡照，以及回顧佢與周迅過去甜蜜合照：（點閱下圖）