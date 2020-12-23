周揚青傳發展娛樂王國開經理人公司　頭炮簽哈林外甥女

周揚青近日拍攝內地真人騷《潮流合夥人》人氣急升。（微博@潮流合夥人）

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周揚青同羅志祥分手後，工作發展更上一層樓，除咗潮牌生意外近日更走到幕前，同陳偉霆等拍攝內地真人騷《潮流合夥人》，人氣一時無兩。呢日更傳出佢成立經理人公司，首個簽下嘅就係哈林庾澄慶外甥女兼好閨密愷愷。

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周揚青當日寫下千字文後，愷愷曾代其發聲。 （IG：@cathyywang）

家境富裕嘅周揚青，有句名言流傳「我用柏金包裝榴槤，古馳包裝大閘蟹！」，但佢唔係只懂花錢嘅富二代，網店經營得有聲有色，最近傳出佢成立經理人公司似乎準備打造娛樂王國。首個簽下嘅就係好閨密愷愷，當日周揚青貼出分手千字文後，愷愷出席節目錄影就曾代好姐妹傳話。而且佢仲係哈林庾澄慶外甥女，喺台灣主要上各類節目做嘉賓，IG有六萬多追蹤發展平平，曾與柯震東有親暱合影。周揚青本來只為佢喺內地投石問路，現決定簽下好姐妹發展娛樂王國。

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