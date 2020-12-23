周永恆公眾地方打鬥罪成罰款1500元　官稱態度惡劣

周永恆表示昨晚瞓得唔好，緊張到肚瀉，連痾十多次。（陳順禎攝）

前藝人周永恒去年12月10日凌晨時份，在尖沙咀樂道一間便利店內，與一名李姓男子非法打鬥被拘捕。他事後被票控一項在公眾地方打鬥罪，而李姓男子早已承認在公眾地方打鬥罪，被判罰款700元。周永恆早前出庭自辨否認控罪，案件今天(23/12）於九龍城法院裁決。

被告周永恆（36歲）下午二時二十分由太太陪同到達九龍城法院聽取裁決。下午兩時半準時開庭，女法官宣讀案情期間，被告周永恆顯得有些緊張，不時玩弄手指。法官裁決指出被告人

周的太太陪同在側。（陳順禎攝）

周永恆，在自辯過程中，經常多番迴避問題，不成實不可靠。亦可從影片中看到被告用帽邊頂向李姓男子（案中另一被告）面部，引致對方感到受威脅出拳施襲，期間見到被告人手握拳頭衝向對方，有意圖襲擊對方，使對方受傷，行為令人討厭，態度惡劣，終裁周永恆罪成，罰款1500元。

周永恆聽到判決感到不滿，在求情時說：「我都冇掂到佢，點解你會覺得我有動機，我都冇還手。之前講過我個腦生水瘤，我係唔傷得，如果受傷會有生命危險，所以我係唔會打交。而家佢一滴血都冇流過，我就流血，我畀佢踢到下陰流血，仲入咗醫院。成件事都冇嘢證明到我掂到佢，你只係咁話我有動機，我只係平民嚟，我唔識法律！你知唔知我心理上受到幾大影響，影響咗我成年。」法官打斷說話表示：「你有權上訴。」

周永恆未有意上訴。（陳順禎攝）

案件編號：KCS512982/2020