矚目配角｜楊卓娜由爆騷到被減騷：連基本生活保障都無

楊卓娜當年因選美而入行，星運平平無奇，但卻因長期爆騷而無視情緒病困擾，渾渾噩噩的過日子。近年演技屢受讚賞，情緒病也在組織幸福家庭後被治癒了，但卻面臨被減騷，她說：「當初係有唔開心，但得知有同事比我更慘時，就覺得自己其實已經好好。」

當初為了養家而輟學回港選美，如果可以重新再揀，楊卓娜表示一定會完成澳洲的大學學位。（陳順禎攝）

01年，在澳洲留學的楊卓娜，利用暑假的空檔回港參加「香港小姐」，或許是對即將投身社會工作而感迷網；或許是看到胞妹楊茜堯的生活多姿多彩：或許是迫切的養家壓力，令楊卓娜最終選擇輟學來換取一張無綫藝員合約。「最大問題係我沒有任何工作經驗，完全不懂人情細故，加上性格內斂，造成了很多的影響。記得選港姐時，連走路走歪被記者寫，我當時只會想他們是否不喜歡我，並沒有想到這是媒體用來吸引讀者的手法。另一次楊思琦沒有跟從導師所教擺手，我站在她旁邊擺了，結果被指是批肘，而且佔了很大篇幅，唔開心之餘亦好大壓力，最後連自信都失去。」

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楊卓娜01年以楊娜參加香港小姐。（影片截圖）

只係知道自己有病

經港姐一役，楊卓娜仍堅持入行，是因為她覺得自己可以，結果愈走愈錯，甚至連患上情緒病亦懵然不知。「太執著而且不喜歡與別人傾訴，何況當時對精神病的認知很少、也很避諱，所以就算感到身體出了些問題，也沒有特別的想法，直到很後期，中醫告訴我患上很嚴重的抑鬱，要好好正視才知道自己生病了。」成長的壓抑，及至後來的工作不順、爸爸去世令楊卓娜陷入了人生的最低潮，要不是遇上老公楊志翹用不同的方法助她走出難關，或許已經沒有現在的楊卓娜。「現在想會覺得對媽媽很抱歉，因為我除了想過很多輕生方法，亦真的嘗試過，有一次走出了馬路，真的只差一秒……」

對於傳媒經常名字前加上「楊怡家姐」，楊卓娜從沒介意：「如果記到我係楊卓娜仲好，其實已在進步當中。」（微博圖片）

從未諗過離巢

加入無綫19年，儘管有一半時間受情緒病影響而過得渾渾噩噩，甚至可以說是浪費光陰，但楊卓娜從沒有想過離開。「TVB 8令我多年多衣食無憂、年年爆騷，所以當年王維基先生搵我過檔時，我完全沒有考慮，因為他給出的條件與TVB 差不多，那為什麼要冒險？」楊卓娜於09年為經營廣告燈箱的老公楊志翹誕下女兒，對於不善搞人際關係的她來說，其實是大好的退出機會，甚至連老公也開口提出，但卻遭楊卓娜拒絕。「雖然當時工作上沒有方向，但也不想靠人養。」

被公司安排入《愛·回家》後，令楊卓娜漸漸愛上拍劇，兼且對粗口產生了免疫力。（影片截圖）

打份工都有好多學問

楊卓娜早年過不少跑龍套角色，直到2010年終在《公主嫁王》升格為女配角，她說過往一直以「打份工」的心態工作，所以對任何事都不會太投入，對於拍劇更是極度抗拒。「一直以為自己識，就連茜堯都有提點好多，但一埋位就發台瘟，讀一千次一萬次都進入唔到角色，名副其實唔開竅。我以前連聽人講粗口都會感到不好意思、面紅，有次因忘記對白被導演、攝影師用粗口狂罵，猶如被重形武器攻擊，哈哈！直到後來入組《愛·回家》，慢慢聽習慣了，有時甚至想反過來問候他們。」除了接受粗口文化，《愛·回家》亦令楊卓娜不再離群獨處、開始知道何謂人情細故、明白自己不只是「打份工」，開竅後獲提名「最佳女配角」既是肯定也是鼓勵。

回想曾經因受抑鬱困擾而作出輕生的舉動，楊卓娜愧對媽媽。（陳順禎攝）

由爆騷到被減騷

由當初對白背唔好，到近年以一幕又一幕的喊戲打動民心，獲觀眾讚賞，背後歷盡艱辛。「我唔抗拒拍喊戲，因為人生離不開悲歡離合，喊可以包含不同的情緒，但介意為了幾場的喊戲而搵我，因為當角色不完整，很難去賦予靈魂在其中，而我為了達到導演的要求，會諗好多辦法，每次都會細好多細胞。」楊卓娜強調自己不是嫌棄角色的份量，而係希望可以有更完整、讓她好好發揮的角色，而她亦曾向公司表達過自己的顧慮。

楊卓娜續約時被 CUT騷 ，真係想喊。(影片截圖)

「之前傾合約時，對方表示要減騷，那我也順勢提出自己的訴求，他們有提議我搵珍姐，但一想到珍姐日日都咁忙，就不好意思去煩她；亦有諗過向監製反映，但萬一惹令對方反感……後來又再想想每個演員都有各自的難處，自己算是比上不足比下有餘，就沒有再深究。」機會是要靠自己爭取，不少無綫藝人都為了爭取演出機會，會經常有意無意出現在監製或高層面前，但很明確楊卓娜並不會使用這一套，甚至連被減騷她沒有非常在意。「一開始當然有唔開心，因為連生活最基本的保障都做不到，但後來得知有同事比我更慘時，就覺得沒有什麼大不了。」

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場地提供：Hippie party

化妝 :Gipsy Image