Aka克服被狗咬傷陰影　事隔5個月再到狗場做義工：想出一分力

趙慧珊（Aka）今年7月到狗場做義工期間，不慎被狗咬傷，致咀唇要縫9針恐破相。事隔近5個月，Aka的傷口康復理想，適逢早前推出新歌《Fearless》的Aka，近日開設yoube channel並把不同挑戰的片段放上網，繼早前挑戰滑翔傘後，近日她決定再到狗場做義工，克服對狗的陰影。

Aka隔著圍欄去探訪狗仔，她直言心情有點緊張

Aka透露今次去的地方是一位熱心市民收留的流浪狗，狗場的狗有不同的經歷和遭遇，她表示︰「因為自己之前出了意外，而且出咗首歌《Fearless》，網上有個挑戰，不如去嘗試接觸番狗，因為一直以來我都好鍾意小動物，藉呢個機會去話畀大家聽有好多狗需要幫助，自己都想出一分力，身體力行比較重要，希望可以影響身邊多啲人關注佢哋。」

Aka今次去探訪狗場做義工，其實屋企人曾極力反對，擔心她會再出意外，她說︰「今次去狗場，屋企人係反對，問我現在不害怕？我跟他們解釋現場有專業人去陪伴，承諾自己會小心。」她又謂只要有時間都會繼續做狗義工。對於與Bingo相處，Aka有感而發︰「佢遇到交通意外，本來要拎去人道毀滅，雖然有好心人救番佢，但佢已被醫生斷定係終身殘廢。佢只有一歲，生命仲有好多路要去走同行，所以希望大家要小心揸車，好好留意身邊嘅小動物。」

Aka近距離接觸一隻遭交通意外致半身殘廢的流浪狗Bingo．

同場加影：Aka趙慧珊憶被狗咬傷險毀容 猶有餘悸：發夢畀同一隻狗咬！

點擊睇Aka靚相