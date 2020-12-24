【火星情報局】張馨予自曝曾被同行排擠　合照竟被女星集體排除！

內地女星張馨予早年因同吳卓羲拍拖而為人熟知，不過風評一直不太好，各種負面消息不斷。但自從2018年同武警上尉何捷結婚後，整個人由內到外似乎改頭換面，越來越受大眾喜愛。

自從結婚後，張馨予的事業與與人氣都有很大轉變。（微博@張馨予）

近日，張馨予在綜藝節目《火星情報局5》中，自曝曾經遭到圈中女星排擠。她透露，有一次同一班藝人在後台休息室，有幾位女演員互相比較熟悉，自己融入不到她們正在談論的話題，於是就一個人坐在旁邊休息。當時其中一位女演員提議合照，張馨予正好在鏡頭中見到有自己的身影，一時間有些不知所措，畢竟大家不熟，無論衝上前一起拍照抑或扮不知似乎都不太好，於是就在自己位置上準備擺手勢合照，結果這班女演員非常有默契地集體移動，將她排除在畫面外。

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事後，張馨予回憶起來，也覺得很搞笑。而幾年前，曾經有網友曝光她的微博小號，當中提及被知名女藝人打壓、被同行排擠、失眠、抑鬱症等問題，想必有過一段冷暖自知的經歷。

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