鍾欣潼為避張栢芝放棄演出《乘風破浪的姐姐2》　免令觀眾錯重點

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》自播出後即大受觀眾和網民的喜愛，當中一眾有份參與的「姐姐」嘉賓，包括鄭希怡、鍾麗緹、張雨綺、伊能靜以及黃聖依等，都人氣以及身價都急升。由於外界反應熱烈，製作單位已籌備拍攝第2季，有一批新的「姐姐」嘉賓將會獲邀演出，網民都對最新一季的姐姐名單十分好奇。

張栢芝現年40歲，顏值爆燈，最適合錄製《姐姐2》。（微博圖片）

據悉，製作單位曾力邀鍾欣潼 (阿嬌) 加入演出第二季，有指阿嬌是該節目組最希望可以成功邀請加盟的嘉賓之一，因為阿嬌本身已經好有人氣，且是唱跳組合Twins出身，唱歌跳舞對她來說可謂完成無難度。然而有傳阿嬌卻因為張栢芝而推辭了今次的演出。有指張栢芝同樣獲力邀且已答應了，落實加盟該節目，故令阿嬌放棄參加。原因是阿嬌和栢芝都曾經捲入多年前的不雅照片事件，阿嬌怕兩人同演一節目會令人聯想起有關事件，導致出現尷尬以及觀眾錯重點的情況，所以寧願推掉工作，避開與栢芝同台。

有傳阿嬌推掉了該節目。(鍾欣潼IG)

點擊下圖觀看「阿嬌」鍾欣潼近照：

+ 14 + 14 + 14

點擊下圖觀看阿嬌復工照以及她的其他靚相：

+ 17 + 17 + 17

張栢芝童年照：

+ 5 + 5 + 5

點擊下圖逐格睇栢芝的靚相：