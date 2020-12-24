低調富婆趙希洛豪借100萬畀黃智雯　好姊妹最後為錢反目?

最近在《使徒行者3》中飾演Madam G的黃智雯頻頻露面，其個人YouTube頻道亦於近日「翻生」，不斷以Madam G的名義去「招搖撞騙」！繼之前欺騙過老友何遠東的感情之後，今次黃智雯更出賣好姊妹趙希洛，以借錢為藉口整蠱對方考驗友情！

黃智雯打算向趙希洛借100萬！（截圖）

黃智雯與趙希洛一向非常好姊妹，除了大時大節經常一起過之外，就連去旅行都會相約同行儼如情侶！不過正所謂「講錢傷感情」，黃智雯致電趙希洛並向對方提出借錢之前，黃智雯亦先戴頭盔預告有可能破壞二人感情。豈料，當黃智雯以買樓付首期為名向趙希洛借100萬時，對方雖然沉默了3秒鐘，但之後她亦立即應承，並向智雯透露自己整理過財務後隨即盡全力幫助智雯，相當夠義氣！

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其實黃智雯與趙希洛同是《2007年度香港小姐競選》的佳麗，而且命運非常相似，一起躋身5強，但最後卻齊齊在五強止步。今次黃智雯借100萬，趙希洛輕易答應，此舉除了證實了二人姊妹情深之外，同時亦揭露了趙希洛原來是隱形小富婆的事實！不少傳媒都報道過她是富二代，父親在澳洲經營石油生意，母親是著名女演員梁小玲，然而，趙希洛為人低調，鮮有公開談論家事。

趙希洛在《踩過界II》的演出非常亮眼，為角色更苦練越南口音一個月去配合。（IG@ccandice.c）

不過，其實趙希洛與黃智雯的姊妹情亦有底線！片段中二人提到之前並肩到法國旅行的床頭對話，趙希洛說：「我嗰時都話，除咗幫你生唔到仔之外，其實我能力範圍內，能夠幫到你嘅嘢我都可以做到！」然而，趙希洛在片段尾聲得悉自己被整蠱之後，便立即改口風，反過來要求黃智雯為自己做代母：「我會逼你幫我生仔。」而黃智雯最後亦二話不說答應對方，看來一個整蠱電話令她倆的感情又再度昇華！

重溫趙希洛在《踩過界II》的演出：

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同場加映：

踩過界II｜趙希洛2007港姐出身 同屆暫只得兩位成為一線

究竟該屆港姐的人去晒邊？即睇：